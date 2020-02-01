三部门：扩大捐赠物资免征进口税收范围

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IT之家2月1日消息 财政部、海关总署、税务总局1日联合发布《关于防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情进口物资免税政策的公告》，为进一步支持疫情防控工作，自2020年1月1日至3月31日，实行更优惠的进口税收政策，适度扩大《慈善捐赠物资免征进口税收暂行办法》规定的免税进口范围，对捐赠用于疫情防控的进口物资，免征进口关税和进口环节增值税、消费税；对卫生健康主管部门组织进口的直接用于防控疫情物资免征关税；本公告项下免税进口物资，已征收的应免税款予以退还。
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