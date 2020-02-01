火神山医院直接接收捐赠物资：特事特办不经过武汉红会

IT之家2月1日消息 据新京报报道，2月1日，火神山医院负责现场捐赠的詹先生称，他们直接接收捐赠物资，不经过武汉市红十字会，属于“特事特办”。

据他介绍，目前接收物资包括医用口罩、防护服等，也包括前期一些建筑用料。

1月30日，湖北省红十字会因捐赠问题引发公众质疑。在媒体的追问中，湖北红会和武汉红会均表示物资分配权不在自己手中，且物资可定向捐赠。1月31日，武汉市红十字会专职副会长陈耘透露，报请指挥部同意，境内外单位或个人如有定向捐赠医院，可直接与定向捐赠医疗机构对接，确认后可直接将物资发往受捐单位。

1月27日，武汉市委书记马国强表示，如何解决捐赠物资公开透明的问题，我们强调所有捐赠的物资一定要通过红十字会，它的目的就是要让我们捐赠者、捐赠的东西能够及时准确登记在案，捐赠的物资、资金的使用能够登记在案。所以这里面我也要说，这个过程中可能我们有一些热心的捐赠者说，我给你捐赠一些东西，你还要让我明确只有这一条通道，可能有些不方便，在此我也抱歉，这么做就是为了我们统一归口，避免在现在疫情防疫防治的这个过程中由于混乱，被某些人或者有一些人来钻空子。所以省里是要通过省红十字会，武汉市是通过武汉市红十字会来接受捐赠，同时我也借这个机会向我们所有进行捐赠的人表示感谢，代表1100万武汉市民感谢大家。