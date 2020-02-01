阿里巴巴上线医护专车公益服务，免费接送武汉医护人员

2月1日晚间消息，阿里旗下高德打车联合武汉当地出行合作伙伴风韵出行，组织了公益志愿者车队，于今日紧急上线“医护专车”服务。即日起，武汉市内所有医护人员均可通过高德打车，24小时免费呼叫“医护专车”。

据了解，高德打车“医护专车”只免费服务医护人员，不接待普通乘客。为防止疫情扩散，“医护专车”进行了全面和专业的安全防护，每辆车均严格消毒，每位司机也接受了防疫宣导，并配备消毒液、口罩等防护装备。从外省紧急调配的全身防护服，将全力保障司乘健康。

目前，“医护专车”车队首批司机已经到位，更多司机正在紧急审核中。首批司机志愿者中，有一些是公务员，也有企业老板和普通职员，在收到成立志愿者车队的消息后，他们第一时间报名，24小时待命。

“‘医护专车’的上线，就是向奋战在一线的广大医护人员们致敬！他们乐于奉献，又十分辛苦，帮助他们高效安全出行，是我们出行服务平台的义务所在。同时，我们也要向义无反顾的专车司机们致敬！让我们一起努力，战胜疫情。”高德打车相关负责人表示。

现在，用户打开高德地图，进入“打车”页面，即可找到“医护专车”服务入口，完成身份认证后就可以呼叫周边车辆。高德打车建议，为保障专用运力不被浪费，医护人员在上车后可出示有效身份或工作证件。如医护人员登录高德打车后发现无法叫车，可以拨打风韵出行24小时客服电话027-96799，通过审核后即可享受服务。

针对当前疫情防护和司乘健康，高德打车还联合妥妥E行、玖玖约车、优选出行等合作伙伴在北京、上海、广州、杭州、成都等32个城市设置了128个消毒站点，免费向所有网约车司机开放，为他们配备相关防护装备。