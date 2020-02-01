智能手机变化背后，那些消失的手机配件

在哪也去不了只能宅在家里的这个春节，不少人都只能刷着微博微信，时时刻刻关注外面的情况。虽然每天这样玩手机也让人腻味，但不得不说，如果没有智能手机，我们或许没办法如此及时获取信息。

从1973年到2020年，手机诞生后只用了几十年时间就占据了我们大部分生活，这让很多配件厂商看到了机会，也带来了不少与时俱进的手机配件，它们当中有的产品你或许见过，有的你或许用过，今天极客之选就来为大家盘点一下那些消失的手机配件。

实用与装饰共存的手机配件

在iPhone还没诞生的那些年，非智能机和功能简单的塞班智能机大行其道，那时候的手机配件往往既有装饰成分，也不乏实用性，其中最为人熟知的或许就是手机挂绳了。

由于资料太少，现在关于第一部设计挂绳孔的手机是什么已经很难找到答案。但在十多年前，不少手机厂商都给自家手机加入了挂绳孔的设计，尤其是索尼爱立信、LG这些亚洲厂商非常擅长手机的时尚设计，通过这个在底部的孔，用户可以很轻松的把自己喜欢的玩偶挂在上面，活泼可爱还充满个性。

挂绳孔的出现并不仅仅是个性装饰，它让很多人可以把当时身材较小的手机从包里轻松拿出，兼顾了实用性。与此同时，还有的配件厂商则为手机带来了另一种配件——挂脖绳，让那些不方便找手机的用户可以直接把手机挂在脖子上。

图片来自网络

这种设计也是由于当时手机身材较小，再加上很多以时尚作为卖点的手机外观靓丽，所以即便挂在脖子上也没有问题，摩托罗拉就曾经有过这样的机型，配合挂脖绳出现在了2004年冯小刚的电影《手机》海报中，可见这种配件的流行。

图片来自网络

除了把手机挂脖子上，当时还有不少人喜欢把手机别在腰上，这种主要面向的是男性用户，随之应运而生的配件就是手机腰包。有横着的也有竖着的设计，记得当时不少土豪老板就曾经这样装过手机。

能看的出，在智能手机尚未成熟与普及的那个年代，手机这样的物品一方面是作为通讯工具使用，另一方面也展现出用户个性（毕竟那时候各家手机都长的很不一样），所以不少配件结合了装饰性和实用性，也成为那个年代最火的配件。

图片来自 The Cell Mate

当时的市面上也还有一些配件在今天看来很猎奇，但是却有人在用，比如说这个能让你一边开车一边打电话的配件The Cell Mate，就能帮一些人腾出手来，看起来很怪异？但如今的蓝牙耳机解决的就是这个问题。

手机「百花齐放」的时代在iPhone诞生后迎来了一个拐点，无论是直板、翻盖、滑盖还是其他类型的外观设计，都迅速变成了一块大屏幕以及统一的3.5mm耳机接口的智能手机，伴随这一趋势发展，一些新的手机配件出现在我们身边。

当配件变得更智能

手机越来越智能化让一些配件厂商看到了新的机会，它们为了让手机变得更方便更好用为普通配件加入了智能的功能，比如这个小小的「智能按键」。

图自小米官网

「智能按键」这个配件或许能勾起很多人的回忆，它最初是海外众筹平台Kickstarter上一个名为Pressy项目，由以色列人Nimrod Back和他的团队发起，这个按键看起来就是一个塞在手机3.5mm耳机孔上的塞子，但却凭借极低的价格（5美元起）在短短一个多月时间筹集了数十万美元，成为当时的一个爆款产品。

Pressy，图自Kickstarter

Pressy的火爆离不开其独特的创意功能，它看起来只是一个耳机孔防尘塞，但其实包含了很多有趣的功能，比如你可以把「打开相机并拍照」或者「打开闪光灯」等功能设定在这个按键上，这样一来只需要单击、双击的操作就能快速启用，也有一些人会把按键设置为录音功能来保护自己的安全。

这个小小的按键很快引起了国内手机厂商的重视，包括360、小米等都做了这个硬件，前者叫360智键，后者叫米键，它们都可以在手机上实现类似的功能，此外当时还有快按钮这样的产品推出，它们的价格非常低廉，因此很快成为爆款产品，后期360甚至开启免费领取模式，用户只需要付邮费即可获得。

智能按键或许是手机配件中的另类产品，但它的确成为2013年手机市场上靓丽的风景线，如今伴随耳机孔的消失这类产品已经难觅踪迹，其实同样难觅踪迹的其实还有很多。

说起手机壳智能配件，「背夹充电宝」这种产品大家都不陌生，这种产品相比普通充电宝节省了空间还省去带线的麻烦，因此就连苹果也推出了同类型产品Smart Battery Case，直到现在也有一些忠实用户。但与之相似的其它配件却并没有这么幸运，比如极客之选曾介绍过让iPhone变成iOS+Android双系统的机甲（MESUIT）手机壳，在引发热度之后渐渐消失在手机配件的大潮里。

类似机甲手机壳这样的配件其实还有一些，它们出现时往往让人惊艳，但终归沦为小众，一方面它们价格比普通手机壳贵得多并且有便宜的替代方案，另一方面随着手机更新换代不断加快，给一台手机花费大价钱买这样的配件是否值得也需要考虑。

随着手机相机日益强大，过去那些给手机增加镜头的配件已经不再吃香，更快的充电速度和更大电池让充电宝也不再是刚需，手机厂商扩展产品功能的步伐在一定程度上限制了配件厂商的创意，也让手机配件变得千篇一律，过去单一功能的配件已经越来越少了，只有功能更加丰富的配件还有生存空间。

或许因为这些，我们将来越来越难再看到让人眼前一亮的创意配件，但对曾经出现的那些有趣配件，我们不应该这么快就遗忘，不知道看完之后你是否会回忆起一些消失的手机配件呢？