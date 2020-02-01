湖北延长2020年春节假期至2月13日

IT之家2月1日消息 湖北省人民政府办公厅发布通知，经国务院批准，为加强新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，延长2020年春节假期至2月13日（包含春节期间来湖北探亲访友休假的外地人员），2月14日起正常上班。省内大专院校、中小学、中职学校、技工学校、幼儿园推迟开学，具体时间由教育部门另行通知。因疫情防控不能休假的职工，应根据《中华人民共和国劳动法》规定安排补休，未休假期的工资报酬应按照有关政策保障落实。