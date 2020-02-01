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农业农村部：湖南省邵阳市双清区发生一起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情

2020/2/1 21:56:48来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家2月1日消息 农业农村部新闻办公室2月1日发布，湖南省邵阳市双清区发生一起家禽H5N1亚型高致病性禽流感疫情。

2月1日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，经国家禽流感参考实验室确诊，邵阳市双清区某养殖户饲养的肉鸡发生H5N1亚型高致病性禽流感疫情。养殖户存栏肉鸡7850只，发病死亡4500只。疫情发生后，当地按照有关预案和防治技术规范要求切实做好疫情处置工作，已扑杀家禽17828只，全部病死和扑杀家禽均已无害化处理。

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关键词：禽流感

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