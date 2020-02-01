报告：疫情将使中国智能手机市场一季度出货量下滑超30%

IT之家2月1日消息 分析机构Strategy Analytics今日发布了一则报告，称新冠病毒或将影响全球和中国的智能手机市场。

报告指出，新型冠状病毒的爆发将在2020年上半年冲击中国和全球经济。智能手机市场将受到GDP增速放缓和消费者支出暴跌的不利影响。同时全球70%的智能手机都是在中国生产制造的，因此这也将影响全球智能手机的供应链和制造产能。由于隔离或旅行限制而导致工厂的开工延误，都将不可避免地导致暂时的劳动力供应短缺。

Strategy Analytics无线智能手机战略（WSS）服务总监隋倩在最新发布的报告指出，由于新型冠状病毒引起的恐惧和“瘫痪”，我们预测2020年全球智能手机的出货量将比预期少2%，中国智能手机的出货量将比预期减少5%，其中中国智能手机市场的出货量在今年一季度会有超过30%的下滑。中国经济将受到重创，但其他关联经济体也会受到影响，例如日本或美国。

新型冠状病毒导致华为、OPPO、vivo和小米等中国领先的厂商面临严峻挑战。Strategy Analytics预计，2020年上半年它们将在中国国内市场面临需求下滑的风险，同时海外市场的扩张也会受到产能和旅行禁令的影响。苹果等国际品牌也会受到产能不足的困扰和中国市场需求下滑的风险。。

报告建议半导体制造商、运营商、服务和内容提供商以及相关方密切监视其渠道并提前计划，以避免库存堆积。

以上预测是基于目前疫情的发展情况和假定其在2月下旬和3月份能得到有效控制的前提下做出的。如果疫情在中国和全球的发展不能在上述时间得到有效控制的话，对市场的负面影响将会进一步扩大和恶化。