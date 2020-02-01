比尔·盖茨：面对疫情问题不是没有一套好系统，而是根本没任何系统

IT之家2月1日消息 近日冠状病毒肺炎在中国爆发，全球都非常关注。此前，在2015年埃博拉病毒爆发之后，比尔·盖茨做了TED演讲，盖茨在演讲中表示，在未来几十年里，如果有什么东西可以杀掉上千万人，那更可能是个有高度传染性的病毒，而不是战争；不是导弹，而是微生物。

盖茨称，部分原因在于人类在核威慑上投注了大量精力、金钱，但在防疫系统上投资很少；人类还没有准备好下一场大疫情发生。

盖茨提到，随着疫情的发展我们可以看到，问题不在于我们没有一套可以使用的系统，而是我们根本没有任何系统，包括一群准备好的流行病专家、训练有素的医护小组。

盖茨同时强调，根据世界银行的估算，如果人类有流感的疫情暴发，全球经济会损失三万多亿美元，还会可能有千百万人员死亡。跟仅仅只是准备好比起来，这些额外的投资会带来显著的益处。基础的卫生保健、研发，可以促进全球健康的平衡发展，让这个世界更健康更安全。

以下为比尔·盖茨演讲全文：

当我还是小孩时，我们最担心的灾害是核战争。所以我们在地下室有个这样的筒子，装满了罐头食物和水。当核战争爆发时，我们就要躲到地下室去，蹲低身子并靠那个筒子维生。

今天的全球灾难最大的危险看起来已不像这样了。事实上，会像这样。如果有什么东西在未来几十年里可以杀掉上千万人，那更可能是个有高度传染性的病毒，而不是战争。不是导弹，而是微生物。部分的理由是因为我们在核威慑上投注了很大的精力和金钱。但是我们在防止疫情的系统上却投资很少。我们还没有准备好预防下一场大疫情的发生。

让我们看看埃博拉病毒。我相信大家在报纸上都有读到这样的新闻，充满了许多艰难的挑战。用我们追踪消灭脊髓灰质炎（小儿麻痹症）的案例分析工具，我仔细地追踪这病毒的发展。随着疫情的发展我们可以看到，问题不在于我们没有一套可以使用的系统，而是我们根本没有任何系统。事实上我们可以看到有几个很明显的不足。

我们找不到一群准备好了的流行病学家，能去疫区看看病理和病情发展。病例都是由纸上报道传来的。信息传上线时已经很晚了，此外还很不准确。

我们也找不到训练有素的医护小组。我们没有一套让人们严阵以待的方法。目前，“无国界医生”在动员志愿者上做了很大的贡献。但即使如此，我们调动数千名工作者到疫区的速度还是十分差强人意的。大的疫情会需要我们动员数十万的人员，但我们没有任何人在研究治疗的方向。也没有人在看诊断的方法。没有人在想该用什么工具。举个例子来说，我们也许可以抽取生还者的血液，处理过后，再将血浆注入人体内来保护没得病的人。但是这个方法从来没有试过。

所以有很多事都还没来得及做。而这的确是全球性的失败。世界卫生组织的目的是来监视流行病，而不是来做我刚讲的事。但是在电影中演的剧情又是另一回事。有一群很英俊的流行病学家准备就绪，他们到了疫区拯救了大家，但这是纯好莱坞的剧情。

我们的准备不足，可能会导致下一场疫情，比埃博拉病毒的危害更严重。让我们看看埃博拉病毒在过去一年中的发展。大约死了一万人，所有的死者都在西非的三个国家里。之所以没有扩散的原因有三个。第一个是卫生工作人员作的很多英雄事迹。他们找到很多病人并防止了更多人得病。第二个是病毒的特性，埃博拉病毒不是靠空气传染的。等到你有足够的传染力时，大部分的人已经病得卧床不起了。第三个是因为病毒没有传到城市区。这纯粹是运气好。如果病毒传到了城市区，那么死亡的人数绝对不止于此。

所以下一次我们可能不会这么幸运了。有的病毒可能让你毫无察觉，但当感染病毒的人乘飞机或者去逛商场，他们其实已经具有一定的传染力了。此外病毒的来源可以是天然的，像埃博拉病毒，或是由生物恐怖攻击产生的。所以可以让疫情惨上千倍的病毒是存在的。

事实上，让我们来看看一个病毒由空气传染的模型，像1918年的西班牙流感。疫情有可能像这样发展：病毒会以很快的速度向全世界蔓延。你可以看到全球有三千万人死于这个疾病。这就是个很严重的问题。我们绝不应该忽视。

西班牙流感发展模拟

但事实上我们可以建立一个很好的反应系统。我们可以利用所有发展至今的科技和科学。我们可以用手机来收集信息和发布信息。我们有卫星地图可以看到人们在哪里和往哪移动。我们在生物学上也有进展，这可以大幅缩短我们找到病原的时间，并可以在很短的时间里找出解药和疫苗。所以我们是有工具的，但这些工具必须统合在一个全球健康系统下。此外我们必须处在准备好的状态。

而我们如何做好准备，最好的例子还是来自于备战。对军人来说，他们是随时随地都准备好要投入战争的。我们还有预备军人，能使备战人口大量增加。北约组织有个机动小组，可以很快地行动起来。北约组织有很多战争游戏可以测试人员是否已训练有素？他们是否了解燃油，补给和相同的收音机频率？是的话，那么他们就已准备好了。这些就是面对疫情时我们该准备的事。

关键的项目有哪些？第一，在贫穷的国家里必须有发达的卫生系统。母亲们可以安全地生小孩，小孩们可以接种疫苗。我们也可以在很早的阶段侦查到疫情的爆发。我们需要后备的医疗部队：还有很多训练有素的专业人员，随时准备好能带着他们专长到疫区。我们可以用军队来配合医护人员，利用军队移动迅速的特性，来进行后勤运输和维持安全。我们也需要进行一些情境模拟，不是进行战争游戏而是进行病菌游戏，看看防卫漏洞在哪。

上一次的病菌游戏是在美国进行的，那是在2001年了，进行得也不是很顺利。目前病菌得一分人类零分。最后我们在疫苗和病理学上还需要很多的研发工作。在某些方面例如腺相关病毒上，我们已经有了相当的突破，这可以在很短的时间内生效。

我目前没有明确的预算这到底需要多少钱，但是我确信跟损失比起来是比较便宜的。根据世界银行的估算，如果我们有流感的疫情暴发，全球经济会损失三万多亿美元。我们还会可能有千百万人员的死亡。跟仅仅只是准备好比起来，这些额外的投资会带来显著的益处。基础的卫生保健，研发，可以促进全球健康的平衡发展，让这个世界更健康更安全。

所以我觉得这非常重要重要。刻不容缓。不需要惊慌。我们不需要囤积面罐头或是躲到地下室去，但是我们必须急起直追，因为时间有限。

事实上，要说这场埃博拉病毒的疫情带来了什么正面影响的话，那就是提早响起了警报，让我们觉醒并做好准备。我们如果即刻开始准备，那么在下一场疫情来临前我们是可以准备好的。

谢谢大家。