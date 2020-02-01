杭州研究决定：市民成功预约的口罩，将统一配送上门

IT之家2月1日消息 杭州市冠状病毒肺炎防控指挥部今天晚间发布通知称，今天下午，杭州市发布了向急需口罩的市民免费提供少量口罩的公告。为减少人员流动和集聚，经研究决定，市民成功预约的口罩，将统一配送上门。这部分民用口罩是爱心人士捐赠的，数量十分有限，敬请理解。下一步还将视情再作评估和调整。

今天早些时候据杭州市医疗保障局官方微信公众号消息，为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，解决市民买口罩难的问题，根据市防控指挥部安排，由市医疗保障局组织实施在若干定点零售药店每天定量免费发放口罩。

为避免人群过度聚集，防止可能的交叉感染风险，自2月1日晚上19:30起，临时启用杭州市医疗保障局微信公众号口罩预约登记系统，确实急需的市民，预约登记后凭身份证在规定时间内到指定药店领取。由于目前口罩数量有限，每次限领5只，10日内每人限领一次。同时为了减少人员流动和物流配送的频次，先在上城、下城、江干、拱墅、西湖、滨江和钱塘新区试行。

下一步将视疫情防控进展情况以及口罩供应情况，调整口罩预约登记发放工作。

预约登记入口：关注杭州市医疗保障局官方订阅号“杭州医保”或服务号“杭州医疗保障”，打开公众号，点击底部菜单栏“口罩预约”进行预约登记。

药店在每天上午8时至下午5时进行发放，发完即止，市民可凭预约登记的身份证至指定药店领取，未按时领取的，视为自动放弃领取资格。为避免交叉感染，请勿集中前往。10日内每人限领一次，每次限领5只。