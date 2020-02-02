中科院上海药物所：双黄连口服液一文内容准确无误

IT之家2月1日消息 1月31日，中科院上海药物研究所发布消息称，双黄连口服液可用于抑制新型冠状病毒感染肺炎。随后，全国多地药店出现了市民排队购买双黄连口服液的现象，导致双黄连口服液等相关药品均已售罄。
之后，人民日报发布了特别提醒，称按照世界卫生组织 ，到目前为止，还没有用于预防和治疗新型冠状病毒的药物。特定的治疗方法正在研究中，并将通过临床试验进行测试。再次提醒：普通人请勿自行服用双黄连口服液，运用中医中药，脱离辨证论治都是不准确的！治病请遵医嘱。
对此，中央指导小组医疗小组专家、中国工程院院士张伯礼表示，双黄连口服液就是一种普通的中成药，主要成分是金银花、黄芩、连翘三味中药，具有清热解毒的作用。如果说双黄连口服液有抗新型冠状病毒的作用，那么含这三种成分的药物就都有这个作用，含有这三种成分的药物还有很多。在以往的研究中发现，这些药物是具备广谱抗病毒的作用，甚至还有抗细菌的作用。但是还没有针对新型冠状病毒进行正式临床的研究。大家都期盼有特效药，但是需要时间。这些中成药只能起到调节体内状态的作用，对（新型冠状）病毒并不具有针对性，这点一定要注意。
2月1日，中国科学院上海药物研究所发布声明称，《上海药物所、武汉病毒所联合发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒》一文，内容是准确无误的，目前正在开展临床研究。
声明全文：
中国科学院上海药物研究所声明
中科院上海药物研究所新闻发言人2月1日表示，由中科院上海药物所、武汉病毒所1月31日向媒体提供的《上海药物所、武汉病毒所联合发现中成药双黄连口服液可抑制新型冠状病毒》一文，内容是准确无误的。
这一结论是基于实验室体外研究的结果。研究团队通过实验室体外试验证明，双黄连有抑制新型冠状病毒作用，下一步还需通过进一步临床研究来证实。我所提供的稿件中也提到目前正在开展临床研究。
中国科学院上海药物研究所