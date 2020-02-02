习惯996的互联网工作者们，此时却很想上班

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，近日，十多个省市陆续传出延期复工的消息。其中各大互联网企业也早就公布了复工安排。总体来看，“2月3号之前返回工作城市，2月3日-2月7日进行自我隔离，并在家办公，2月10日复工”成了巨大多数互联网公司的主流选择。

一场突如其来的病毒危机，打乱了几乎所有人、所有公司的计划。

有人因为假期延长而欢呼雀跃，有人担心人流聚集增大传染率，叫嚷着继续延迟复工。但是相比之下，大多数的互联网从业者们早就投入到了紧张刺激的“战疫”中，他们是新闻工作者、技术产品人员、运营人员等。而更多无法正常复工的互联网人，也在通过社交媒体等各种渠道关注着疫情。

▲图片来自网络

“在家办公更累了，期待早点上班”

“今日复工，在家办公，手机24小时在线。”

这是一位互联网从业者的朋友圈。疫情期间，正常的工作、学习成了奢望。大家刷着新闻和网络段子的同时，也倍感焦虑、恐慌。平时习惯了被“996”，想法设法要要逃离的互联网“社畜们”，此时却更想尽快正常上班。

一名在腾讯工作的新闻从业者王林告诉新浪科技，“作为一名门户新闻工作者，早晚开工对我来说都一样，因为我们整个春节就没休息！没休息！！”

他表示，自己大年三十才回的家，大年初三就提前返京了，原本是想错峰出行，但是疫情严峻、工作内容太多，团队临时安排了值班。

“初三晚上11点到家，第二天6点就开始投入到了紧张刺激的工作中。不过也是正常的班次，可以正常休息。”

所幸，王林每天值班可以领到几百元的加班补贴，按照公司的通知，2月10号正式复工，在此之前都按照加班来算。他表示，这一点公司做得还是很人性化的，比网上传的某些“提前返工”的互联网公司好多了。

推迟复工当然也有很大的影响。由于担心疫情之下每日往返公司不太安全，王林还是选择在家里办公，但由于工作要涉及到内网及一些内部软件，要花心思去开一些权限，这方面比较麻烦。

另外，在家办公，也给沟通上造成一些困扰，“线上沟通肯定是没有面对面交流效率高，所以在家办公时还是感觉挺忙的，大部分精力花在了沟通上，无形中增加了工作量。”他还是希望能尽快复工。

“当然对复工也有担忧的地方，最担心人群聚集会增加感染风险，不过也没必要过于恐慌，如果疫情没有得到控制，公司也不会贸然开工。”王林说到。

如今，大数据、云计算、5G飞速发展，有观点认为，居家网上办公将是大趋势。

在疫情期间，腾讯、字节跳动等公司纷纷开放免费办公资源。比如阿里将钉钉视频会议免费升级、开放不限时；华为云welink智能工作平台免费提供1000账号、100方视频会议至6月1日；腾讯会议向所有用户免费开放300人不限时会议功能；小鱼易连、字节跳动飞书等也公布了众多免费服务。

不过，从另一方面看，不是所有的工种都适合居家办，有人就提出，从信息安全的角度考虑看，在家办公也并不是那么的方便，很多时候，数据信息安全的重要性远比上几天班重要得多。

科技驰援背后：技术没有假期

疫情爆发后，Baidu、小米、京东、搜狗等公司除了捐款捐物资，也通过技术，从大数据、AI层面入手，为这场“战疫”贡献力量。比如百度地图通过大数据展示春运迁徙情况；互联网教育平台推出免费课程；搜索聚合全网11家在线问诊服务、上线地区疫情查询、患者同程查询等功能。

搜狗副总裁、搜狗搜索负责人许静芳表示，针对这场战“疫”，团队从正式立项到现在，已经有10天了，期间核心团队的成员大概100多人基本都是连轴转的状态。

由于疫情爆发的突然，基本上互联网公司在原本的春节放假计划中并没有相关的加班安排。许静芳也表示，最开始也认为是局限在武汉地区的一个热点事件。“我们对于这种热点事件是有正常工作流程的，涉及到的人员也非常少，所以大家之前还基本上按照自己的节奏去有这种回老家的安排。”

疫情突然爆发之后，团队成员快速响应、多团队协作来应对疫情。“其实后面我们无数次提醒团队同学要注意休息，但实际上，疫情爆发后，全国都面临非常大的压力，也和大家的生活息息相关，大家觉得在这个时间点能够用自己的所长、技术产品为社会做一些事情是非常自豪的。大家也由最开始的公司来号召逐渐发展成员工自发工作。”

比如搜索核心团队的工程师，在现在的紧急情况下，可能每天要工作16小时，连续工作10天；有的员工大年初一发现疫情进展越来越严峻，为了工作方便，干脆初一就返京了；有技术人员回家后每天工作十几个小时，孩子都快不认识自己了，叫其“电脑爸爸”……

许静芳坦言，“每天好像感觉今天把这个事干完了，明天是不是可以稍微缓一缓歇，但第二天总会冒出新的社会问题和需求，大家也都义不容辞往里扎，所以这10天我们基本上是无休的状态。”

好在如今互联网、网络设备便捷，面对这次病毒来袭，搜狗大多数团队成员是一个远程办公的状态。许静芳表示，当然也有一些限制，因为很多技术产品工作复杂，不是个人单枪匹马就能做好的，很多涉及到几十个人的团队。“在公司可以随时召集会议，大家面对面沟通，效率相对来说会更高。现在远程办公沟通效率可能会有折扣，但是疫情之下，大家的责任感和使命感也更强。”

至于如何权衡团队原来的工作计划与这次疫情工作，许静芳表示，现在处于节假期间，也并不是全员都在工作，有些团队离这个事情近一些，就奉献的多一些，有的团队离得远一点，就以休息为主，在正式开工之后，我们正常的工作大部分会正常开展。

突然的假期，难言的艰辛

疫情之下，大公司有能力为大众提供更好的服务，但是，更多的小公司和一些岗位职工，可能就面临更为艰难的处境。

阿阳是一名小型游戏公司的程序员，平时习惯了996、年底项目上线的时候也会经常性加班。

但是这次受疫情影响，复工时间一拖再拖。“老板倒是不急，可能他经历过非典吧，告诉我们不着急返回，看情况再定。”

在调整了几次车票后，阿阳还是决定提前错峰回京。一是在家待不住了，无聊不说，还不停被父母催婚。另一方面，阿阳对公司的收益也比较担忧。

她提到，在家办公不比在公司，在家办公不方便改BUG，设备网络连接太慢，远程沟通也很不方便。对团队来说，晚开工意味着新项目没法上，也不能开发新功能，只能维持现状，公司收益会下降。

很多现金流不足的公司可能就因此倒下了。

“我们公司现金流还可以，而且我们的奖金还没发，估计拿来度过这段时间，过后应该会补。非常时期，也可以理解吧。”阿阳表示。

可以说，部分互联网公司在这次疫情延迟复工的情况下，展现了非常大的优势。

但是，不像一台移动设备就能产生效益的部分互联网行业，在疫情期间，还有更多的餐饮、零售、旅游和交通运输等行业面临惨重的损失。

小吴是一位房产销售，虽然公司通知2月10号复工，但是自己却开心不起来。受疫情影响，小吴表示，这个行业没法居家办公，“客户也不可能在网上看个图片就去买房”，即使开工了，也应该没有人来看房，而且去了房主也不接待。

作为售楼人员，他没有基础工资，收入全来自售楼提成。没有人看房，就没有交易，他自然就没有收入来源。“我们没有远程办公，延迟复工意味着停工，房贷可咋整”，小吴忧心忡忡地说。

结语

这是一个特殊的的春节，也是一场毫无预料的人间灾难。但是与2003年非典时期不同的是，十多年后，科技已经进入到人们生活的方方面面，为社会带来了巨大的改变。

科技时代，更多的公司和个人有机会参与到其中，从各自的领域出发，贡献一份力量。不管是出行公司、电商平台、医疗平台、外卖平台，还是大数据公司、搜索平台、社交媒体等，也都各自在行动，落实行业疫情防控的主体责任。

一切都会好的，不是吗？