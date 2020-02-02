软银多方下注，南美外卖市场陷入恶斗

两年来，传奇的深夜小吃店El Moro依靠UberEats向哥伦比亚首都各地的外卖客户提供油条和热可可。然后，在2018年末，它抛弃了Uber，与该公司的外卖竞争对手Rappi达成了独家协议。

El Moro首席执行官Santiago Iriarte说：“Rappi非常积极地招募我们。”这家哥伦比亚公司提出以订单价格的10%作为运费，而Uber则为30%。

在激烈的价格战中，Uber在拉丁美洲受到围困，目前，其表面上的竞争对手包括Rappi和中国的滴滴出行。但是，这里有个转折。所有这些公司的最大股东都是日本的软银集团，该集团已向这三家公司总共注资200亿美元。

创企投资者通常不会支持互相竞争的公司。而管理着全球最大风险投资基金的软银则将大量资金投入热门的技术类别，使得由软银支持的公司利用软银的资金相互攻击。

这三家外卖公司的前经理表示，他们经常为公司愿意花钱参加竞争感到困惑。Uber是三家中唯一公布财务业绩的公司，在截至去年9月的年度中亏损了83亿美元。

Uber的早期投资者Lowercase Capital的创始人Chris Sacca表示，这场由软银资助的斗争完全是混乱的。“当投资者向多个直接竞争对手注入资金，以花钱去竞争底线时，那完全就是浪费。”

软银在拉丁美洲的支出显示出，当大量投资资金淹没了一个不起眼的新兴市场时，它会是多么的混乱。近年来，软银通过其规模达1000亿美元的愿景基金（有史以来规模最大的技术投资基金）迷惑了科技行业。现在，由于它试图锁定第二只愿景基金，它指示其投资组合公司专注于盈利，扭转先前的指导方针，将增长放在优先位置。

知情人士表示，软银的目的是为有前途的初创公司提供资金，而不是引发投资组合公司之间的三方战争。尽管如此，软银高管们认为，拉丁美洲和东南亚等新兴市场具有未开发的增长潜力，可以支撑多个赢家，而且从长远来看，他们的赌注看起来很明智。

在软银首席执行官孙正义于2017年推出愿景基金之后不久，该公司就开始投资巨额资金，包括向租赁办公室的初创公司WeWork进行投资，尽管后者演变成了投资失败的例子。

孙正义选择了网约车和外卖作为两个重要的投资领域。愿景基金在2018年初向Uber投资了77亿美元，现在是该公司的最大股东。此外，软银还向Rappi承诺了10亿美元，向滴滴承诺了近120亿美元。

总部位于旧金山的Uber于2013年开始在拉丁美洲运营后，迅速超越了当地竞争对手，成为该地区的主要参与者，从而使其能够收取高昂的费用，并收取巨额佣金。在高峰时期，Uber在14个拉丁美洲国家/地区开展业务，并控制了墨西哥城等大城市几乎所有的网约车市场。

随后，两家同样获得软银投资的竞争对手出现了。

2017年底，软银牵头向总部位于北京的打车公司滴滴进行了超过40亿美元的投资。该公司高管表示，已经成为中国市场龙头企业的滴滴出行一直拥有雄心壮志，希望将业务拓展到本土市场之外。

在软银投资后不久，滴滴以9亿美元的价格收购了陷入困境的巴西网约车服务99的多数股权，后者是Uber在巴西的主要竞争对手。滴滴的前雇员说，该公司随后开始增加在巴西的支出，包括从北京派遣队伍到圣保罗，监督对Uber的竞争。

然后，该公司开始扩展到墨西哥，首先进入了托卢卡、瓜达拉哈拉和蒙特雷等较小的城市，之后才进入首都。

随着墨西哥市场的发展，滴滴和Uber都开始在竞争中大笔烧钱。

为了获得份额，滴滴甚至提供了免费或者大幅打折的行程，使消费者大吃一惊，并为签约的司机提供了两倍或三倍的报酬。现任和前任雇员表示，Uber的反应则比较迟钝，鉴于其规模，它不愿意在整个客户群中提供折扣。因此，它以有针对性的折扣作为回应，试图找到最有可能转投Uber的司机。

前员工说，Uber高管对滴滴迅速获得市场份额感到震惊。行程负责人Andrew Macdonald和其他高管为阻止市场份额损失而采取行动。Uber最终同意增加对司机的激励措施并降低部分价格。

前雇员表示，软银决定为竞争对手提供资金的决定令Uber高管感到困惑，尤其是在Uber准备减少亏损以准备IPO之前。

25岁的César Manuel Barroso在墨西哥城为Uber服务了两年半，之后在一位朋友的招募之后，于去年转投滴滴。他和他的朋友获得了9000比索（约合3313元人民币）的签约奖金，而较低的滴滴佣金和其他激励措施使他的每周收入提高了约10%，达到约260美元。

Barroso说，滴滴向司机收取的费用不到行程费用的15%。这远低于Uber公开文件中报告的全球平均“佣金率”（约23%）。Barroso还试图赚取滴滴给出的司机奖金，例如在墨西哥城繁忙的中部地区连续六天完成25次行程时，会得到奖励近100美元。

滴滴用橙色广告牌覆盖了整座城市，称其为“世界上最大的交通应用”，并通过提供每日交易的短信轰炸消费者。据一位知情人士的内部数据，该公司相信其在墨西哥和巴西的市场份额约为30%。

这位知情人士说，与Uber同行一样，滴滴的高管也认为拉美市场已经成熟，可以让几家大公司同时长期存在。

11月，滴滴针对UberEats，在墨西哥城推出了自己的餐厅外卖服务，即Didi Food。

而此时，UberEats已经与Rappi进行了一场血战，Rappi是一家总部位于哥伦比亚的按需快递公司，于2016年在墨西哥城推出服务。行走在墨西哥城中，你可以随处看见背着宽大、桃红色背包的外卖小哥，骑着自行车穿梭其中。

2019年4月，软银向Rappi承诺了10亿美元的投资，这是拉美公司有史以来最大的一笔风险投资。Rappi的一位高级主管说，这项投资使Rappi能够与UberEats竞争，并像El Moro一样，“策反”了很多最受欢迎的餐厅，使其采用Rappi的独家服务。

在墨西哥城的餐馆中，最受欢迎的taqueria El Califa、寿司店Koku和Tori Tori，以及包括Le Pain Quotidien和Dairy Queen在内的全球知名餐馆都将改用Rappi。

Rappi高管表示，在过去两年中，该公司在墨西哥的销售每月增长20%，就墨西哥城的市场份额而言，与UberEats几乎持平。根据分析公司Apptopia的数据，Rappi在墨西哥的应用下载量于2019年猛增141%，至590万。UberEats的下载量增长了45%，达到620万。

Rappi还获得了风险投资公司Andreessen Horowitz的支持，并以Grab和Go-Jek等亚洲“超级应用”为扩展模型，提供了从支付到滑板车租赁到杂货送货的一系列服务。

孙正义曾表示，愿景基金的战略是在各个市场创建“第一集团”公司，但据一位知情人士透露，软银高管相信每个市场都能拥有多个赢家。这位知情人士说，有时会发生“边境小冲突”，因为软银的模式为创始人提供了自由束缚，可以按照自己的意愿进行操作。有时，这会导致初创公司提供减少利润的激励措施。

在2017年同意向软银愿景基金出资之前，沙特阿拉伯的主权财富基金已经在Uber拥有大量股份，这使得软银承诺将其他网约车平台投资排除在愿景基金之外。

尽管软银去年才终于克服了反对意见，但软银还是将自己在滴滴、Grab和Ola的大量股份记入自己的账簿或由其姊妹基金持有。在外卖方面，软银投资组合公司UberEats和DoorDash在美国是竞争对手。在打车服务方面，Uber正在印度、英国和澳大利亚市场，与Ola竞争。

在墨西哥，这三家外卖公司继续花钱招募司机，锁定热门餐厅并推出新产品，包括司机和供应商融资、支付应用和零售快递服务。

一位前经理说，Didi Food为墨西哥消费者提供了折扣——首先是免费餐，然后是半价餐——同时还承担了餐厅本身提供的优惠券的一些费用。而司机在加入时也会获得奖金。

Rappi销售经理Ulises Zarate表示，直到11月份，Rappi才在几个墨西哥城市中找到了一些受欢迎的连锁店。

然后，它将建造预备式厨房，每个月的运营成本高达1.25万美元，餐厅可以在这里专门为通过该应用订购的客户准备食物，当然，所有这些费用均由Rappi资助。

Zarate说，一些餐馆老板担心，从UberEats跳到Rappi，会失去他们的客户群，而预备式厨房和其他顾客激励措施可能不会推动销售高到足以弥补销售损失。

Zarate说：“Rappi为了吸引人们下载应用，花费了太多金钱。但是这样的策略让他们迅速地赢得了如此多的市场份额。”

由软银支持的市场份额争夺之战似乎正在伤害Uber。2017年，其在拉丁美洲的收入增长了215%，成为该公司迄今为止增长最快的地区。在2019年前九个月中，该地区的收入比去年同期下降了11%，而Uber来自世界其他地区的收入则增长了26%。

首席执行官Dara Khosrowshahi在12月对投资者说，他认为拉丁美洲的收入增长将“加速到相当高的健康水平”。自5月份IPO以来，Uber的股价已下跌近20%。

11月，滴滴宣布了在哥斯达黎加以及智利的八个新城市推出网约车服务。不久之后，滴滴将在巴西这个南美大陆最大的市场开始提供外卖服务，而Uber和Rappi已经在该市场竞争了三年。