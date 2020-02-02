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裁员之后，Mozilla 寻求志愿者来为 Firefox 捕获 Bug

2020/2/2 9:31:29来源：开源中国作者：局长责编：马卡评论：

Mozilla目前正在寻找可以为Firefox Nightly的崩溃分类工作提供帮助的志愿者。该公司解释道，在近期裁员之后，有一些空缺岗位需要填补。

Mozilla在本周发送的电子邮件中说到，捕获Bug的时间每周花费不会超过30分钟，更重要的是，这是了解Firefox内部信息并与你不熟悉的代码进行交互的好方法。然后Mozilla提供了 Nightly Crash Triage 的 Mozilla wiki页面，该名册显示Mozilla在每周二和周三有大量空缺的岗位来分析周日、周一和周二的构建版本。

“由于最近的裁员，Firefox Nightly的崩溃分类名单上有很多漏洞。因此，如果您有一些空余时间，请过来帮忙！对Nightly的崩溃错误进行分类包括查看Nightly特定版本的崩溃（例如上周的周一构建版本）、捕获回归错误并进行归档”，Mozilla解释说，“通常，每周花费的时间不超过30分钟，这是一种了解Firefox内部细节并与您不熟悉的代码进行交互的好方法。我们不仅有详细的文档可帮助您入门，还提供了许多使工作更轻松的工具以及使用文档。”

裁员事件

Mozilla两周前宣布裁掉了70名雇员。主席兼临时CEO Mitchell Baker在内部备忘录中给出的理由是能创造收入的新产品未达到预期。她说，他们原本预期新的基于订阅模式的产品能在2019年和2020年带来收入，浏览器搜索合作之外的收入能更高，但这并没有发生，其增长十分缓慢。2019年的计划低估了推出的新产品能产生收入所需要的时间。2020年在估计收入上将采取更保守的方法。她表示，解雇的雇员将会得到补偿以及再就业支持。

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关键词：MozillaFirefox

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