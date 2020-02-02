美团启动七项帮扶措施：武汉餐饮商户减免外卖佣金1月

美团宣布启动七项商户帮扶措施，包括针对武汉地区商家推出免除佣金、延长年费、给予特殊保障金措施；对湖北地区餐饮商户赠送1万套收银系统；在全国范围内启动3.5亿专项扶持资金支持商户恢复经营；携手合作金融机构提供不少于100亿的优惠利率小微贷款。此外，美团大学还将推出超800门精品免费课程，帮助商户在疫期学习提升经营知识。

同时，美团也呼吁，生活服务业的有序运营，对抗击疫情意义重大，希望相关各方给予更多关心支持和帮扶。

美团七项商户帮扶措施具体如下：

1.武汉地区餐饮商户减免外卖佣金1个月

自2020年2月1日起，美团外卖对武汉地区所有餐饮外卖商户免除一个月佣金。

2.武汉地区到店业务减免佣金1个月，免费延长商户年费2个月

自2020年2月1日起，美团到店在武汉地区对所有餐饮商户及本地生活服务类商户免除一个月佣金。在2020年1月31日前开通商户通、旺铺宝、新店宝（限商户通）年费产品，且1月31日依然在生效期内的武汉地区到店餐饮商户及本地生活服务类商户，可免费延长年费有效期两个月。

3. 为武汉商户提供最高30万元特殊保障金

由平台出资，为武汉的餐饮商户及雇员提供免费保险产品，对因不幸感染新型冠状病毒肺炎导致的身故，给予最高30万元的特殊保障金。

4.对湖北地区餐饮商户赠送收银系统10000套

美团收银即日起启动对湖北地区餐饮商户的专项支持，对符合条件的商户赠送收银系统共10000套。

5.启动3.5亿专项扶持资金支持全国商户恢复经营

即日起，美团外卖提供2亿元商户专项扶持资金，帮助老商户上线经营和新商户开业；到店业务提供1.5亿元商户专项扶持资金，帮助到店餐饮、本地生活服务商户在保障安全的前提下恢复正常经营；快驴进货为外卖合作商户提供“一键开通”在线采购通道，在全国38个城市提供超过5万个商品储备，帮助中小餐饮商户足不出户解决食材问题。

6.提供不少于100亿的优惠利率小微贷款

美团生意贷携手邮储银行、光大银行、亿联银行、江苏银行、天津银行等十余家银行合作伙伴，为本地生活商户提供不少于100亿额度规模的优惠利率贷款。同时，对湖北地区商户的资金需求优先受理，专项支持。

7.美团大学提供800门精品线上课程

美团大学免费提供超800门精品线上课程，帮助商户足不出户学习疫情应对、食品安全、门店经营等技能。