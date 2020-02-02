分析：苹果中国关店或令百万部iPhone销售推迟

据国外媒体报道，苹果宣布从即日起至2月9日，受病毒影响临时关闭中国大陆所有办公室、零售店和呼叫中心。有投行分析师随即表示，苹果此举可能会造成至多100万部iPhone销售的推迟，但不太可能对公司营收产生实质性影响。

据悉，当地时间周六韦德布什证券公司分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）和斯特里克·贝克Strecker Backe在报告中指出，“我们认为，中国各大城市的交通受到影响，上海、北京和其他城市的人流量有限。如果这种情况持续到2月底，预计苹果在中国市场将会有100万部智能手机的销售受到影响，这些手机的销售有可能从第一季度推迟到第二季度。”

艾夫斯和贝克表示，这一数字只占中国市场iPhone年销量的不到3%，其影响可能是微乎其微。

苹果公司当天早些时候表示，出于“极大谨慎和资深健康专家的最新建议”，它将在2月9日前临时关闭公司在中国大陆的所有零售店。

本周二苹果公布2020年第一财季财报，业绩喜人。但在业绩展望中，公司预计的数值上下限超出了以往的正常范围，首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)将此归因于新型冠状病毒感染带来的不确定性。苹果在受疫情影响的中国市场拥有广泛业务，其大部分制造业务都依赖中国。

艾夫斯和贝克在报告中写道，由于苹果在这次中国农历新年期间并没有进行大规模营销，疫情对苹果股价的影响有所缓解：“虽然新型冠状病毒肺炎疫情令人悲哀，对于投资者来说也不是好事。但我们认为，这个问题对苹果公司业务的影响微不足道。虽然前几年苹果会在中国农历新年期间进行大规模营销以刺激销售，但今年苹果并没有进行大幅打折或限时抢购等促销活动。”

苹果最新财报显示，上一财季营收为918亿美元，超出预期。iPhone营收近560亿美元，对于推动公司营收增长作用很大。