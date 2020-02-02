3M，靠口罩“出圈”的科技企业

这场肺炎，不仅带来了恐慌与焦虑，还加持了一个品牌。

北京时间1月31日凌晨3点30分，世界卫生组织（WHO）突发事件委员会经讨论，决定将这次肺炎疫情确认为“国际关注的突发公共卫生事件”（PHEIC）。二月伊始，新型肺炎疫情依然不断升级，截止发稿，全国确诊11791例，死亡259例，治愈243例，疑似17988例。

面对可怕的数字，口罩、双黄连口服液，甚至双黄莲蓉月饼都成了紧俏货。而提起口罩，人们第一个想到的品牌必然是3M。

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口罩之外是创新

实际上，已有百年历史的美国3M公司产品种类繁多，口罩可以说只是冰山一角。

根据3M官网介绍，3M作为一家多元化科技企业，同时面向企业和个人消费者，产品涵盖汽车、安防、医疗、交通、能源、电子材料、家居、办公等领域。

3M成立于1902年，当时5位创始人看中了美国明尼苏达州丰富的铁矿石，决定合伙投资开采用于砂轮磨料的矿产。公司名为明尼苏达矿业和制造公司（Minnesota Mining and Manufacturing Co），三个词都以M开头，故简称3M。

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然而，当地的矿床却被证实为几乎没有多大价值，于是3M公司转向砂纸产品制造。经历了初期的挫折后，3M总算迎来了一个个「高光时刻」（详见百度百科资料）：

二十年代初开发出世界上第一种防水砂纸，1925年发明出遮蔽胶带，随后以此为基础发明了透明胶带；

四十年代开始生产国防材料，如用于高速公路标识的Scotchlite™反光膜、录音磁带、纤维胶带等，并开始进入平面设计领域；

五十年代推出Thermo-Fax™拷贝工艺、Scotchgard™织物保护材料、录像带、Scotch-Brite™清洁垫及若干种机电新产品；

六十年代推出了照相产品、无碳纸、投影系统等，另外其保健产品业务迅猛增长，医疗和牙科产品大量问世；

七、八十年代，制药、放射学和能源控制等市场进一步拓展，并开辟了办公行业市场；

九十年代开发了免疫反应调节剂、用于电子显示器的增亮膜、以及用于喷墨打印机、手机和其他电子设备的柔性电路等；

进入21世纪，3M旗下各子品牌推出了更多创新产品，如首款内置漂白剂的一次性卫生间清洗刷、投影仪、电子听诊器及全世界最大的槽形太阳能阵列等。

而这繁多的产品、技术背后，恰恰是3M的创新能力。

“15%规则”——史上最著名的公司政策之一——正是出自3M。这项政策由当时仅20岁的总经理William McKnight提出，根据这项政策，研发人员每周可以拿出15%的工作时间研究自己感兴趣的东西。这一最初并不被众人看好的规定，却激励着3M释放巨大的创新活力，也支撑着这家百年企业。

那么这样一家看似“无所不能”的企业，盈利究竟如何？

盈利不及预期

当地时间2020年1月28日，3M发布了2019年四季度及全年业绩报告。



根据报告，第四季度销售额81.1亿美元，去年同期79亿美元；净利润9.69亿美元，去年同期13.47亿美元；调整后EPS（Earnings Per Share，即每股盈余）1.95美元，市场预期2.1美元。另外，2019年全年净利润45.7亿美元，去年同期53.49亿美元；销售额321亿美元，去年同期327.6亿美元。

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根据《深探》报道，当前3M的业务主要包括四部分：安全及工业品、交通及电子、医疗健康、消费品。其中，安全及工业品和交通及电子部门的收入仍然是最重要的来源，分别为28.11亿美元及22.9亿美元，合计占总收入的62.9%。

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上世纪80年代初，我国用来存储数据的磁盘大多生产自3M公司，国人开始对这一品牌有所耳闻。而2003年春夏之交的非典期间，3M公司的N95型口罩成为了国人的集体记忆。

近日，由于新型肺炎来势汹汹，N95型、KN95型、普通医用口罩等一度出现严重的供不应求，甚至大批标有3M标识的假口罩涌入武汉。对此，1月22日3M大中华区总裁玮莫林在接受中央广播电视总台经济之声采访时表示，春节期间口罩不停产、官方旗舰店不涨价。

但实际上，口罩只是3M的很小一块业务，小到连财报都不会披露其销量。

据悉，3M还在1月28日宣布，2019年四季度净利润同比下滑28%的原因在于重组和诉讼费用支出，目前3M计划在全球裁员1500人，以降低成本。受这一消息影响，3M 股价开盘即遭下挫，当日跌幅为5.72%。

就目前来看，尽管口罩销量大好，同样是“口罩巨头”的500强企业霍尼韦尔（Honeywell）也遭遇了相似的命运——2020年1月21日开始股价出现一波明显回落。

眼下的肺炎疫情对3M整体的销售额并没有太大的推动作用，不过这些年来因非典、雾霾、新型肺炎等大热的各型号口罩的确也让3M品牌“出圈”，另外3M推出的其他医疗健康消费品，也彰显了3M巨大的市场潜力。