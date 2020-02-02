武汉市慈善总会：每笔爱心捐款全程全额公开，均可上官网查询明细

IT之家2月2日消息 今天早上，武汉市慈善总会发布公告，称凡是通过银行转账、支付宝账号或微信公众号捐款的爱心单位和个人，均可以登录“武汉市慈善总会”官方网站查询，后续捐款使用情况，我们将陆续发布，确保每一笔捐款及使用公开、透明。在此，武汉市慈善总会欢迎社会各界继续关注和监督。

武汉市慈善总会表示，1月23日—2月1日12时，市慈善总会收到捐赠款27.842373亿元。每天在官网和媒体公布接受捐赠情况，每一批捐款使用的去向及时公布。至今已公布两批捐款使用情况共计14.35亿元（其中非定向捐赠13.88亿元，定向捐赠0.47亿元）。定向捐赠在签订定向协议后3日内拨付到定向单位，发挥社会捐赠在救治和防控疫情中救急难的作用。

公告如下：

武汉市慈善总会感谢各界爱心

每笔爱心捐款全程全额公开，均可上官网查询明细

武汉市慈善总会感谢辞

在武汉人民遭遇突如其来的新型冠状病毒感染的肺炎疫情袭击的时候，全国人民和社会各界爱心人士倾情奉献、真诚援助，充分体现了中华民族“一方有难、八方支援”的传统。每一笔捐助，都饱含深情;每一个问候，都饱含温暖;每一个支持，都饱含大爱。武汉人民感谢全国各族同胞患难与共、守望相助；感谢各界爱心人士倾囊相助、共克时艰。

在此，武汉市慈善总会借《长江日报》，感谢你们的大爱和奉献，我们将更加坚定打赢疫情阻击战的决心和信心！

每笔爱心捐赠全程全额公开

从1月23日武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布第4号公告以来，武汉市慈善总会收到了来自全国乃至海外的爱心捐赠，受到了社会各方面的关注。

1月23日—2月1日12时，市慈善总会收到捐赠款27.842373亿元。每天在官网和媒体公布接受捐赠情况，每一批捐款使用的去向及时公布。至今已公布两批捐款使用情况共计14.35亿元（其中非定向捐赠13.88亿元，定向捐赠0.47亿元）。定向捐赠在签订定向协议后3日内拨付到定向单位，发挥社会捐赠在救治和防控疫情中救急难的作用。

凡是通过银行转账、支付宝账号或微信公众号捐款的爱心单位和个人，均可以登录“武汉市慈善总会”官方网站查询，后续捐款使用情况，我们将陆续发布，确保每一笔捐款及使用公开、透明。在此，武汉市慈善总会欢迎社会各界继续关注和监督。