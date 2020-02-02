1场家庭聚会4人确诊：哈尔滨公布两起因家庭聚集引发新冠病毒疫情案例

IT之家2月2日消息 目前席卷全国的新型冠状病毒疫情仍在发展中，相关专家除了呼吁大家出行戴口罩，勤洗手外还建议尽量减少人员聚集。而今天包括人民日报和央视新闻等官媒纷纷转发了哈尔滨报道的两起因家庭聚集而引发疫情的典型案例。

典型案例1：1人传染4人

1月18日，武汉理工大学学生陈某（化名）返哈后与其同学李某（化名）聚餐，聚餐后同乘一辆出租车分别回家。李某回家后再未出行。1月24日李某参加家庭聚会，聚会参加人均为家庭成员，共9人。分别为：李某及其祖父、祖母、父亲、母亲、姑父、姑姑、表哥、表姐。参加聚会时李某有流涕症状。

1月30日李某去哈尔滨市传染病医院就诊，确诊新型冠状病毒感染肺炎（无既往病史），参加聚会的其他8人中有4人被确诊为新型冠状病毒感染肺炎，分别为：李某的祖父、祖母、父亲、表哥。

典型案例2：1人传染2人+ 4人

1月24日，吕某（化名）与其家庭成员聚会，聚会成员共7人。分别为：吕某及其母亲、丈夫、儿子、女儿、外孙、外孙女。1月25日，吕某与丈夫、儿子同乘车赴黑龙江省兰西县参加家庭聚会，家庭聚会参加人员共10余人。

1月27日吕某前往哈尔滨市第一医院发热门诊就诊，就诊后病情加重，留院治疗。1月30日转诊至哈尔滨市传染病医院，当日确诊为新型冠状病毒感染的肺炎。

目前吕某的丈夫、外孙女二人相继被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎，吕某的母亲、儿子、女儿、外孙4人均为疑似病例。

官方在最后也提醒大家自觉做到疫情防控期间不聚集、不聚会、不聚餐，严防聚集性疫情发生。