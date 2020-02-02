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小红书首批20万件物资已运达武汉

2020/2/2 12:18:44来源：TechWeb作者：南桥责编：南桥评论：

根据小红书官方公布的信息显示，1月31日，由小红书捐赠武汉地区的首批20万件防护口罩已陆续到达武汉，相关物资已移交武汉东湖高新区防控指挥部，统一调度配给急需物资的医院及社区。同时，小红书在海外采购的包括欧标FFP2医用口罩在内的超过10万件医疗防疫物资，也已启程发往国内。

据悉，小红书计划出资1000万人民币用于此次新冠肺炎的专项援助，涵盖三个方向，一是在国内外持续采购口罩、防护服等防疫物资，直接对口支援主要疫区；二是启动专项心理援助基金，联合专业心理咨询机构，为此次受疫情影响的医护人员、患者以及普通市民，提供免费的心理疏导，对小红书社区内的疫区用户提供必要的主动心理干预；三是针对社区"武汉加油"公益直播活动收益和春节"小红签"活动的用户自愿捐赠进行平台配捐，定向捐赠给疫区相关公益慈善组织。

目前“武汉加油”在小红书社区成为热搜话题，有超过6万人参与该话题，浏览量超过2.4亿，而截止1月31日，已有71个创作者开启了公益直播，29万用户参与，用332万次互动为武汉加油、打气。“武汉加油”公益直播第一阶段预期2月9号结束，而本次活动创作者和平台在直播中获得的所有收益，都将捐赠给疫区相关公益慈善组织。

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关键词：武汉疫情小红书

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