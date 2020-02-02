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报告8000万“云监工”，武汉火神山医院已完工！

2020/2/2 12:45:56来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家2月2日消息 据国内媒体报道，有记者从中建三局获悉，就在刚刚，武汉火神山医院完工。

总建筑面积3.39万平方米，参照2003年非典期间北京小汤山医院所建的武汉火神山医院历时8天时间于今日建成，这座医院可容纳1000张床位，将于3日正式收治新型冠状病毒感染的肺炎患者。在春节假期延长期间，广大网友也化身“闲疯帝”通过网络监工武汉火神山医院建筑项目落成。

武汉市火神山医院建造全过程：

1月24日，除夕，上百台挖机抵达现场，开始土地平整。

1月25日，大年初一，火神山医院正式开工。

1月26日，大年初二，防渗层施工全面展开，地下管网沟槽开挖，集装箱板房材料陆续进场。

1月27日，大年初三，场地整平、碎石黄沙回填全部完成，首批箱式集装箱板房吊装搭建。

1月28日，大年初四，1栋双层病房区钢结构初显眉目。

1月29日，大年初五，300多个箱式板房骨架安装完成，开始同步进行机电管线作业。

1月30日，大年初六，HDPE膜铺设全面完成，同步进行污水处理间设备吊装。

1月31日，大年初七，9成集装箱的拼装均已完成，活动板房骨架安装3000平方米。

2月1日，大年初八，全面展开医疗配套设备安装。

2月2日，大年初九，火神山医院工程完工。

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关键词：武汉新型冠状病毒火神山医院

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