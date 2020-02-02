美团延长旅行订单免费取消保障政策至2月29日

IT之家2月2日消息 据美团旅行微信公众号消息，因受疫情影响，美团将联合平台商家延长旅行订单免费取消保障政策至2月29日，涵盖酒店、景区门票及度假和机票火车票业务，其中酒店订单由美团推出保障计划或与商家协调，景区门票、机票火车票订单根据相关政策退票不收取手续费。

全文如下：

受疫情影响，消费者变更或取消原有旅行订单的需求不断增加。即日起，美团联合平台商家延长旅行订单应急服务保障政策，尽力帮助用户减少损失。美团客服中心将继续保持24小时在线，尽快、尽力帮助用户解决订单变更问题。由于话务量密集，如未及时响应请勿焦急，可在订单详情页向在线客服提交退改申请，客服将按顺序全部应答和完成处理。

1.酒店：经沟通协调，全国响应“绿色通道保障计划”的酒店商家将无条件为入住时间在2020年2月29日前的未使用订单提供免费取消保障。未响应“绿色通道保障计划”的酒店订单，美团将积极与商家协调，尽力沟通帮助用户改期或取消，减少退订损失。

2.景区门票及度假：为配合目前疫情防控工作的需要，全国多地的旅游景区、公园、博物馆等暂时关闭或取消活动，美团已根据各景区最新政策主动联络用户为其免费取消订单并退款。

3.机票火车票：根据民航总局政策，在2020年1月28日0时前已购买机票且乘机日期在此时限之后的民航旅客在起飞前自愿退票不收取任何费用；根据铁路12306政策，自1月28日0时起，此前已购买全国铁路火车票的旅客自愿退票不收取任何费用；因各地学校开学时间不同，即时起办理火车票学生票退票时均不收取退票手续费。建议用户在美团App“我的订单”详情页自助办理。

我们一起同舟共济，抗击疫情！

美团

2020年2月1日