IT之家App需要帮助，请诸君驰援

在 1 月 9 日发布IT之家 App 7.0 后，从苹果的App Store 到小米、华为、应用宝等安卓应用商店，我们被大量的一分差评，5分制的情况下很多商店评分都被拉到了3分以下。同时，针对我个人和IT之家开发部门的脏话大量出现，辱及父母。

软媒从2006年开始做软件+媒体产品，历经15年，推出软件和网站不下10款，千万级下载的软件有两款，日百万访问的网站有两个，每次我们发布软件或者App的更新，我们的团队都真心付出了很多。

我们做的不好，可以批评，可以反馈建议，但是不该公开辱骂我们，差评让我们寒心。我们升级产品的初心是好的，一直在努力做好产品体验、产品交互界面、产品实用性、产品无障碍体验，我们没想过去伤害谁，从没有过。2006年开始ruanmei.com网站开通时，标题就是我们15年来一直恪守的那句“软媒 - 存在，创造价值”。

我们确实有过多次产品更新失败的败笔，但是迄今为止，我们都及时做了纠正，IT之家在 7.0 发布一周后推出了 7.01，进行了大量的改进和自由定制化开发，相信大家都能看得见。

在这儿替我们的团队“伸冤”一下，给差评的请大家帮忙去安卓应用商店（小米/华为/OPPO/vivo/魅族/应用宝等）和苹果App Store修改下评分为5分吧，以后有什么问题，还是希望大家在IT之家直接反馈，对产品上的重视，我相信国内比我和我们团队认真负责的也许会有，但绝不会多。



也请国内的国外的大家，认可我们产品组的努力的而且没有评分过的，去App Store和安卓商店，给我们新提交一个五星评论吧，一年一次就可以。因为为了防止扰民和提升用户体验，软媒App里面的频繁求五星评论的弹出窗口，在2018年就给毙掉了。现在很多去App Store和安卓商店评分的，反而是些被永久封号的用户和喷子。

不求别的，求暖心的鼓励。

感谢大家！再接再厉，做好产品，迎接即将到来的评论区大整风。

刺客，软媒 CEO，于青岛拜上。

