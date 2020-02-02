火神山首个远程会诊平台将投入使用，华为提供技术支撑

2月2日下午消息，武汉火神山医院将于2月3日正式收治病患，这是武汉首个用于接诊收治新型冠状病毒感染的肺炎患者的专门医院。而由华为提供技术支撑的火神山医院首个“远程会诊平台”也将正式投入使用。

12小时内完成安装与交付

为保证这套远程医疗系统的及时交付，1月31日当天，华为公司联手中国电信武汉分公司，用“精确到分钟”的作业流程，在12小时内完成了系统的安装、调试与交付。

1月31日早上9:30，中国电信武汉分公司接到项目通知，需要紧急完成火神山医院与北京远程会诊调试，华为公司立刻派出交付经理、产品经理、服务经理等7人团队进行响应。

要完成这一紧急任务，有两大困难。一是需要紧急调配系统所需设备。通过多方协调，仅用半天时间，华为即紧急协调到了急需的MCU及SMC，保障了整套解决方案能及时落地。

第二个困难在于，由于火神山医院现场在进行全面开挖建设，供电、供水、污水处理等系统在同时施工，因此无法提供电缆铺设的施工断面。为此，中国电信蔡甸分公司，决定采用走水路的办法，从医院附近的知音湖中放通一条光缆，接到火神山。

20:35，一条千兆光缆放通。21:15，系统开始测试。22:40，设备从原定架设地点被延伸至150米外的会议室，从而更方便医院实际使用。23时许，系统正式接通。

支持1080P画质可保极端网络环境下远程医疗依然畅通

通过这一平台，远在北京的的优质医疗专家资源，可通过远程视频连线的方式，与火神山医院的一线医务人员一同，对病患进行远程会诊。这将进一步提高病例诊断、救治的效率与效果，并一定程度上缓解武汉一线医护人员调配紧张、超负荷工作的痛点，同时，也可减少外地医疗专家往武汉的风险。

火神山医院应用的这套“远程医疗系统”有几大技术亮点。

由华为捐赠的一体化高清视频会议终端TE20视频会议设备和管理平台(华为MCU及华为视讯业务管理平台SMC），即便在512K带宽的极限网络环境下，也能保证远程医疗畅通进行。

此外，这套系统支持1080P的高清画质。在远程医疗会诊的场景下，两地医疗专家可能需要通过辅助码流分享病患的CT片等医疗档案进行诊断，因此，高清画质的作用尤为关键。

据悉，目前火神山医院也已采购配备有移动摄像头的医用推车，可进病房近距离拍摄病患情况。后期若有需要，推车拍摄的画面也可以引入远程会诊系统。

5G将在火神山和疫情阻击中发挥更大作用

此次开通的火神山医院首个远程会诊平台利用的是千兆有线光缆，但这一系统目前已经配备了5G网络备份。后期，根据实际医疗需求，5G网络也可充分支持火神山远程会诊。

早在1月23日，华为公司紧急成立春节疫情保障项目组，安排约150人进行保障，1月25日，华为已支撑湖北移动、湖北联通开通蔡甸火神山5G基站。华为在短时间内完成了5G基站到货、调测开通、优化等工作，支撑了湖北移动、湖北联通、湖北广电等在3天内完成站点建设。

除了火神山医院，另一个5G应用案例，于1月31日在湖北协和医院投入使用。这一套由华为及中国电信提供支持的5G远程会诊平台，不仅可以实现武汉协和医院几个院区之间，每日对患者进行会诊，还可帮助武汉协和医院和北京协和医院、北京朝阳医院、武汉肿瘤医院联通，进行异地远程会诊。