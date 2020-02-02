京东大药房推出“新冠肺炎”用药目录解读

2月2日消息，为共同抗击疫情、帮助民众做好“新冠肺炎”的预防和治疗，根据国家卫健委以及各地方出台的诊疗方案中的用药目录，京东健康旗下的京东大药房，联合京东在线问诊平台，集聚京东健康平台上医生和药师的专业力量，整理了一份“用药目录解读”。

据了解，京东大药房推出的这份“用药目录解读”，内容由京东健康全职医生团队和京东大药房药师团队共同撰写、整理。医生和药师分别从各自专业角度出发，本着科学、严谨的态度，将每种药品的药理、用法、用量、用途，转化为通俗易懂的文字；并在每种药品通用名称后，分别标注了收录该种药品的官方指导文件。

在药品种类上，“用药目录解读”共包含国家及地方卫健委用诊疗方案中推荐的18种中西药品，涵盖“新型肺炎”的预防、医学观察和临床治疗等多个阶段，涉及维生素、感冒咳嗽、呼吸、抗感染、肝胆及心脑血管等多个类别的药品。

目前，这份“用药目录解读”已经正式上线。用户打开京东APP，直接搜索“卫健委新冠肺炎指南用药解读”即可进入查看。根据京东大药房的数据显示，1月20日-1月27日期间，板蓝根、维生素C泡腾片、感冒灵颗粒、对乙酰氨基酚、小柴胡颗粒等一系列感冒退热药品销量明显增加，比上月同期增长了5.5倍。