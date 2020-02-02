疫情下的中国智能手机市场：苹果小米关店，Q1出货将减少30%

新型冠状病毒引起的肺炎疫情正在进一步扩大。

截至2月1日24时，国家卫生健康委已经收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例14380例，现有重症病例2110例，累计死亡病例304例，累计治愈出院病例328例，共有疑似病例19544例。

疫情的不断发展，已经影响到社会的各个层面，比如教育、交通、餐饮、旅游、商业等；与此同时，这场疫情也无可避免会影响到科技领域。

与人们生活息息相关的智能手机行业，自然也难以例外。

中国智能手机市场Q1出货量下滑将超三成

1月30日，知名市场调研机构Strategy Analytics发布了一份题为《新型冠状病毒如何影响全球和中国智能手机市场？》的调研报告，报告认为，新型冠状病毒的爆发将在2020年上半年冲击中国和全球经济，而智能手机市场将受到多方面的不利影响。

Strategy Analytics无线智能手机战略（WSS）服务总监隋倩在最新发布的报告预测认为，由于新型冠状病毒引起的恐惧和“瘫痪”，2020年全球智能手机的出货量将比预期少2%，中国智能手机的出货量将比预期减少5%——其中，雷锋网注意到，中国智能手机市场的出货量在今年一季度会有超过30%的下滑。

这种预测并非是空穴来风。

毫无疑问的是，在中国和全球经济受到疫情冲击的情况下，相关GDP将无可避免地受到影响，而消费者的支出也将会随之暴跌，显然这会影响智能手机的销路；而且这种影响不仅仅会出现在中国，也会波及到其他市场。

当然，中国不仅仅是全球最大的智能手机消费市场，同时也承载了全球最大的智能手机生产制造产业链。按照Strategy Analytics的说法，全球70%的智能手机都是在中国生产制造的，因此这也将影响全球智能手机的供应链和制造产能；由于隔离或旅行限制而导致工厂的开工延误，都将不可避免地导致暂时的劳动力供应短缺。

而在智能手机厂商层面，无论是华为，还是OPPO、vivo和小米，这些智能手机行业的巨擘也不可避免地面临挑战。Strategy Analytics预计，2020年上半年，这些手机品牌将在中国国内市场面临需求下滑的风险，同时海外市场的扩张也会受到产能和旅行禁令的影响。

当然，苹果等国际品牌也会受到产能不足的困扰和中国市场需求下滑的风险。

在报告中，Strategy Analytics特意指出，以上的预测结果是基于目前疫情的发展情况和假定其在2月下旬和3月份能得到有效控制的前提下做出的。如果疫情在中国和全球的发展不能在上述时间得到有效控制的话，对市场的负面影响将会进一步扩大和恶化。

疫情下的智能手机行业

即使是从目前已经面临的情况来观察，本次疫情也对中国智能手机市场造成了直接冲击。

就在2月1日，苹果中国发布官方声明称：

我们心里挂念着那些受冠状病毒最直接影响的人们以及夜以继日研究和控制该疫情的工作人员。从即日起至2月9日，出于极其慎重考虑并根据专家的最新建议，我们将关闭在中国大陆的所有办公室、零售店和呼叫中心。

当然，在关闭线下零售店的同时，苹果的线上商城依旧在提供服务。

对于苹果的这一举动，来自美国韦德布什证券公司的分析师认为，中国各大城市的交通受到影响，上海、北京和其他城市的人流量有限；如果这种情况持续到2月底，预计苹果在中国市场将会有100万部智能手机的销售受到影响，这些手机的销售有可能从第一季度推迟到第二季度。

同时，该分析师也补充称，100万的数字只占中国市场iPhone年销量的不到3%，其对苹果影响可能是微乎其微，而对苹果股价的影响也不那么大。

当然，在苹果之外，小米之家此前也已经宣布在1月28日至2月2日关店。

值得一提的是，在微博上，小米集团副总裁兼中国区总裁卢伟冰回答了网友关于”你觉得这次疫情对消费者的手机购买力有影响吗“的提问；他表示，影响可能是比较大的，其中短期是消费影响，中期看是供应链协同，而长期看是购买力。

而从更普遍的情况来看，由于疫情的影响，全国范围的众多线下手机店铺都已经关门，而消费者也不再如往年有去逛店购买的热情。

而在生产制造方面，雷锋网(公众号：雷锋网)注意到，早在1月29日，富士康科技集团发布通告称，其在大陆的园区春节假期后复工时间为2月10日；除了富士康之外，英华达、欧菲光、舜宇光学、歌尔声学等手机零部件或生产制造企业的春节后复工时间普遍推迟到2月10日左右。

值得注意的是，尽管还没有官方消息，但在微博上，已经有不少声音认为，今年上半年的手机新品发布会大概率会因为疫情的原因而推迟，或者直接在线上发布。

总结

无论从何种角度来看，新型冠状病毒感染所引起的疫情将会对中国经济社会各个行业的发展造成影响，智能手机行业不可避免地受到疫情裹挟，只是其中的一个缩影；但考虑到中国在全球智能手机产业链中的独特地位，这一影响也势必会波及到全球。

希望本次疫情早日得到控制！