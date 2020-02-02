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新春影音VIP返场：优酷/搜狐视频等会员年卡低至5折95元

2020/2/2 18:34:57来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年长假不适合出门，那就在家追剧吧！视频VIP新春大促返场，优酷/芒果 TV会员年卡低至5折99元、搜狐视频VIP会员低至5折95元、腾讯视频超级影视VIP年卡5折244元。

视频会员大促合集：

视频会员原价/活动价
购买
优酷（2月1日 - 10日）
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员年卡￥198/￥99点此
VIP会员半年卡￥108/￥54点此
搜狐视频（2月1日 - 15日）
VIP会员年卡￥198/￥95点此
VIP会员季卡￥56/￥22.4点此
芒果 TV（2月1日 - 3日 10点）
移动会员年卡
￥198/￥99点此
移动会员季卡
￥55/￥35.6点此
移动会员月卡￥20/￥13.4点此
全屏会员年卡
￥330/￥203.6点此
全屏会员季卡￥85/￥53.2点此
全屏会员月卡￥30/￥22.2点此
腾讯视频（2月1日 - 4日）
超级VIP年卡￥488/￥244点此
超级VIP年卡￥488/￥244点此
超级VIP双年卡￥976/￥488点此
超级VIP双年卡￥976/￥488点此
超级VIP季卡￥50/￥25点此
超级VIP季卡￥50/￥25点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 优酷视频

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；54元/6个月，点此购买（半年卡）。

• 搜狐视频

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时95元/年，点此购买（年卡）；限时22.4元/3个月，点此购买（季卡）。

• 芒果 TV

PC移动影视会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时35.6元/3个月，点此购买（季卡）；13.4元/1个月，点此购买（月卡）。

全屏影视会员：原价330元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时203.6元/年，点此购买（年卡）；限时53.2元/3个月，点此购买（季卡）；限时22.2元/1个月，点此购买（月卡）。

• 腾讯视频超级影视VIP

原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时244/年，点此购买（年卡）；25元/1个月，点此购买（月卡）。

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