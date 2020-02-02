新春影音VIP返场：优酷/搜狐视频等会员年卡低至5折95元

今年长假不适合出门，那就在家追剧吧！视频VIP新春大促返场，优酷/芒果 TV会员年卡低至5折99元、搜狐视频VIP会员低至5折95元、腾讯视频超级影视VIP年卡5折244元。

视频会员大促合集：

视频会员 原价/活动价

购买 优酷（2月1日 - 10日）

VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 VIP会员半年卡 ￥108/￥54 点此 搜狐视频（2月1日 - 15日） VIP会员年卡 ￥198/￥95 点此 VIP会员季卡 ￥56/￥22.4 点此 芒果 TV（2月1日 - 3日 10点） 移动会员年卡

￥198/￥99 点此 移动会员季卡

￥55/￥35.6 点此 移动会员月卡 ￥20/￥13.4 点此 全屏会员年卡

￥330/￥203.6 点此 全屏会员季卡 ￥85/￥53.2 点此 全屏会员月卡 ￥30/￥22.2 点此 腾讯视频（2月1日 - 4日） 超级VIP年卡 ￥488/￥244 点此 超级VIP年卡 ￥488/￥244 点此 超级VIP双年卡 ￥976/￥488 点此 超级VIP双年卡 ￥976/￥488 点此 超级VIP季卡 ￥50/￥25 点此 超级VIP季卡 ￥50/￥25 点此

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• 优酷视频

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；54元/6个月，点此购买（半年卡）。

• 搜狐视频

原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时95元/年，点此购买（年卡）；限时22.4元/3个月，点此购买（季卡）。

• 芒果 TV

PC移动影视会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时35.6元/3个月，点此购买（季卡）；13.4元/1个月，点此购买（月卡）。

全屏影视会员：原价330元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时203.6元/年，点此购买（年卡）；限时53.2元/3个月，点此购买（季卡）；限时22.2元/1个月，点此购买（月卡）。

• 腾讯视频超级影视VIP

原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时244/年，点此购买（年卡）；25元/1个月，点此购买（月卡）。

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