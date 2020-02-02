新春影音VIP返场：优酷/搜狐视频等会员年卡低至5折95元

今年长假不适合出门，那就在家追剧吧！视频VIP新春大促返场，优酷/芒果 TV会员年卡低至5折99元、搜狐视频VIP会员低至5折95元、腾讯视频超级影视VIP年卡5折244元。
视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|优酷（2月1日 - 10日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|VIP会员半年卡
|￥108/￥54
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|搜狐视频（2月1日 - 15日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥95
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|VIP会员季卡
|￥56/￥22.4
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|芒果 TV（2月1日 - 3日 10点）
|移动会员年卡
|￥198/￥99
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|移动会员季卡
|￥55/￥35.6
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|移动会员月卡
|￥20/￥13.4
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|全屏会员年卡
|￥330/￥203.6
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|全屏会员季卡
|￥85/￥53.2
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|全屏会员月卡
|￥30/￥22.2
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|腾讯视频（2月1日 - 4日）
|超级VIP年卡
|￥488/￥244
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|超级VIP年卡
|￥488/￥244
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|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
|点此
|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
|点此
|超级VIP季卡
|￥50/￥25
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|超级VIP季卡
|￥50/￥25
|点此
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• 优酷视频
原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；54元/6个月，点此购买（半年卡）。
• 搜狐视频
原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时95元/年，点此购买（年卡）；限时22.4元/3个月，点此购买（季卡）。
• 芒果 TV
PC移动影视会员：原价198元/年，支持手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）；限时35.6元/3个月，点此购买（季卡）；13.4元/1个月，点此购买（月卡）。
全屏影视会员：原价330元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时203.6元/年，点此购买（年卡）；限时53.2元/3个月，点此购买（季卡）；限时22.2元/1个月，点此购买（月卡）。
• 腾讯视频超级影视VIP
原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时244/年，点此购买（年卡）；25元/1个月，点此购买（月卡）。