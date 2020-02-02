中国联通推6项优惠举措：对赴湖北医护人员赠送520元话费

2月2日下午消息，为响应国家打赢抗击疫情阻击战的号召，中国联通宣布推出六项免费优惠举措，致敬坚守防疫一线的医护人员，并惠及广大用户。

对赴湖北医护人员赠送爱心话费

1月31日，中国联通对645名赴湖北医护人员中的联通用户每人赠送520元话费。话费赠送后，中国联通发送致敬短信表达公司对疫情防控医护人员的敬意和支持。同时，联通各省级分公司将对上述号码用户实行免停机操作，全力确保医护人员联通手机号通信畅通。

对湖北用户赠送定向流量及视频业务

为有效减少人员聚集，最大程度支持医护人员工作，中国联通对湖北用户免费赠送联通视频定向流量包及7天视频会员。截至2月1日，湖北用户累计领取流量包149431户，累计领取会员126187户。

以数据智能助力疫情智慧防控

中国联通充分发挥全国大数据一点集中的独特优势，为有关部委、各省提供疫情防控相关人口流动大数据分析支撑服务。1月20日至31日，已向各省市疫情防控部门和通管局提供统计级数据和分析报告180多份、提供数据分析报告180多份，提供相关人口流动数据530份。

提供跨域服务，减少人员流动

中国联通积极提供全国异地业务办理服务，助力减少人员流动。1月20至29日，联通线上手、网厅查询量14.5亿次，办理量510万笔，缴费量3118.7万笔。

开展免费观影，为阻隔病毒传播出份力

为配合抗疫形势，中国联通组织开展了IPTV及5G沃视频免费观影活动，推出包括影视、教育、健康、生活等在内的IPTV及5G沃视频免费内容。1月20日至2月1日期间，全国IPTV使用家庭达到4052万家庭，覆盖1.33亿用户。每日直播时长1.53亿小时，影视剧点播时长0.96亿小时。

免费推出IPTV视频会议系统，助力防疫工作

中国联通在防疫期间紧急上线了IPTV远程视频会议系统，发挥IPTV可视通话覆盖面广的功能，远程支撑用户的授权及会议室的搭建，快速搭建并调通全国各省级分公司视频会议室，为各地政府、医疗机构在疫情期间的应急指挥调度提供支撑。不仅如此，通过联通IPTV机顶盒，防疫工作直接部署进村进社区。截止至2月2日，中国联通共计建立会议室200余间，支撑重要客户会议4500余场次，日均支撑超10余次。