铁路部门：全国铁路所有客站均开展进出站测温

IT之家2月2日消息 新型冠状病毒引发的肺炎疫情仍然没有降温，而随着春节假期的结束，目前已经有不少人开始从家乡返回工作地复工，在这个过程中对疫情的防控需要格外关注，特别是乘坐铁路返回的旅客，更需要做好对病毒的预防工作。



今天，中国国家铁路集团有限公司表示，目前在全国铁路所有办理客运业务的车站，均开展进站或出站测温工作。此外，对于列车上的防控工作，包括对车上发热旅客的应急处置，发现车上的发热旅客，应立即组织车上隔离，此外，还要做好车站、列车内的通风、消毒工作。