美联航自2月6日起临时停飞中国内地航班至3月28日

IT之家2月2日消息 美联航于今日在其微信公众号宣布，将在2月6日至3月28日期间，临时停飞美国往返北京、成都和上海的航班。

美联航称其为配合做好新型冠状病毒的防控工作，并鉴于美国当前将到中国旅游的出行预警列为第四级（建议不要出行），将从2月6日起至3月28日期间，临时停止美国往返北京、成都和上海的航班。在此之前，美联航将继续运营部分航班，保证乘客和美国员工回国。旧金山往返香港的航班将会维持每日一班的服务。

对已经购买往返及途经北京、成都、上海、香港四地航班的乘客，美联航将为以下日期出票及出行的旅客提供退改签服务，往返及途经北京、成都、上海的未飞行航班允许退款，包括不可退款的机票，但香港出发机票不适用退款特例，中国大陆乘客可点此提交退款申请。

机票出票日期

2020年1月23日之前（北京、成都、上海）

2020年1月27日之前（香港）

旅行日期

2020年1月24日-2020年3月31日 (适用于北京、成都、上海出发）

2020年1月28日-2020年3月31日 （适用于香港出发）

航班改签

如果旅客想变更航班，只要往返城市及舱位（任何票价舱位）与原机票相同，美联航将会免除改签费和票价差价（适用于以上列出的出票及旅行日期），为旅客改签为不迟于2020年4月30日起飞的新航班。

如果旅客想完全重新调整旅行计划，更改出发或目的地城市的旅行，可被免收改签费，但须支付票价差价。请注意，重新计划的旅行必须自原机票出票之日起一年内完成。

美联航表示正值特殊时期，中国客服中心的热线异常繁忙，旅客需耐心等待或尝试拨打美国服务热线以及在美联航官方网站自助服务，此外，值机、安检等排队时间会有增长，旅客务必留出额外时间，以免耽误行程。



