收到求助清单，拼多多100吨蔬果直送武汉4家医院食堂

1月31日，武汉同济医院光谷分院的工作人员向拼多多发来了一份求助清单：350公斤红菜苔，500公斤白菜，100公斤黄瓜，100公斤番茄，50公斤豆角，西兰花100公斤，苹果3500个……该工作人员表示，如果这些蔬果全部供应，也仅够医院500名医护人员吃一周。除同济医院光谷分院外，武汉市第一医院、第六医院、优抚医院也第一时间向拼多多发出了类似求助信息。

拼多多接到需求之后，立刻从全国各产区筹措百吨新鲜蔬果希望能够满足武汉的这四家医院4600名医护工作者的需求。

2月2日上午开始，这些新鲜的果蔬将通过武汉中商等公司的运输渠道陆续抵达资源紧缺的四家医院餐厅食堂，保障总计大约5000名一线医务工作者一个月的蔬果餐食。

2月2日中午，首批100吨蔬菜水果已成功从产区开始直供医院食堂。未来，拼多多还将持续每周向有需求的武汉医护机构提供新鲜蔬菜水果。

据了解，拼多多已联合顺丰、中国邮政，开辟了从农产品主要产区直达湖北12个地级市、27个县的绿色通道。傅正表示，“我们将实时监控前线医院的蔬果库存，持续调集发货，确保前线医务人员能保持体力再救人”。

疫情发生后，拼多多通过点对点的物资援助参与到抗击疫情中。此前，拼多多已宣布向湖北捐赠100万只医用口罩、20万只医用手套，以及30吨德国进口医用消毒液。