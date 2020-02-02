主动、无奈、观望：北漂返京的心路历程

这是几位北漂一族的返京故事，故事平淡无奇，但又是无数北漂人这段时间最真实的生活写照。

“太难了，我回北京这一趟，一个半小时的飞机总共被测了4次体温，登记了两次信息。”

谈到这次从江苏老家回北京的行程，王先生不由得感慨良多。他坦言在北京上班这几年来，头一次返京时有了密集人群恐惧症。“在机场和车站看到人们在一起心里就害怕，上了飞机全程没敢摘口罩，空乘发航餐和水都没敢要。”

按照春节前正常的假日规划，正月初七通常是人们在节后第一天上班的日子。但由于目前疫情的状况，根据北京市政府发布的通知指出，在2020年2月9日24时前，除必须行业外，具备条件的企业，应当安排职工通过电话、网络等灵活方式在家上班，完成相应工作。

王先生所在的公司，临时通知大家在家办公了。

这意味着，他要和很多上班族一样，在要北京租来的公寓楼里宅到2月10再去上班，这也让不少北漂一族有了更多再次停顿和思考的时间。

但无论如何延长假期，在家办公终究只是暂时的。北京这个汇聚了上千万北漂的城市，终究还是会迎来数量庞大的返京上班大潮，面对如此庞大的群体，如何做好防疫措施是对所有人的挑战。

而对于更多的从全国各地返京的人而言，目前的时光如何度过？未来将如何？自己又将如何面对？这一连串的问题都充满了未知。

2月10号开工，但我初六必须回来

“我们公司目前暂定是2月10号才去公司正常上班，之前可以在家远程办公。我看到初六那天，北京已经有100多例确诊的新冠肺炎患者了，而我的老家泰州才不到10例。我们家是在乡下的农村里，从整体环境来看，相比北京肯定更安全些，但我必须提前返京。”王先生对懂懂笔记说道。

这份坚持的背后，是因为王先生在朝阳区公寓楼里养的两只宠物猫。

王先生表示：“我是腊月27晚上坐火车回江苏老家的，之前是预约过年留在北京的同事在初二那天来我家，帮忙给两只猫加一些水和粮食，再帮忙铲一下猫屎。不过之后疫情发展得特别快，到正月初二的时候已经非常严重了，同事也不敢出门。对于同事的谨慎我特别能理解，毕竟面对疫情谁都害怕，特别是他家还有一个两个多月大的小宝宝，我也不愿意让他冒这个风险。”

回家前，王先生曾为两只猫咪准备了喂食机和饮水机，加满后还额外备了两盆水和两盆粮，心想这样坚持一个礼拜应该没问题。不过，初四的时候通过摄像头发现，两个水盆里的水已经没有了，宠物饮水机也提示水量很低。王先生随后就买了初五的机票，决定提前返京。

从江苏泰州到北京飞行时间只有一个半小时，不过从返京的这一路上，他对重重考验有了一番新的体会。

▲高速路口的测温

“回来那天，我爸开车送我去的机场，由于是外地车牌，上高速时就被拦下来测了一次体温、查了身份。进机场又测了一遍，登机时再测了一遍，在飞机上填写了一份旅客信息登记表。到北京之后，出机场第四次测了体温，进小区之前再被登记了一次。”虽然流程繁琐，但这一切他都能理解，特殊时期要对所有人负责，同时这样的过程也让他再一次体会到目前疫情的严重。“到家之后，我就去超市买了很多生活用品，幸好超市的供给还很充足，只有口罩确实没货。”

返京后这几天，王先生表示自己除了下楼扔了一次垃圾，就再也没出过门。虽然有些郁闷，但安全第一。唯一让他欣慰的就是，相较于江苏老家的阴雨绵绵，北京这个一室一厅有了一缕阳光。

像王先生这样的“北漂”铲屎官不在少数，疫情之下，宠物成了他们除家人以外最多的牵挂。如果能够顺利回京当然是最理想的状态，否则他就要想办法联系更多的朋友，寻找更多的途径去“解救”猫星人。不过对于更多提前（按时）返京的年轻人而言，自己的生计才是他们目前最大的焦虑。

不回来，基本工资连房贷都还不上

无论是初次公布的假期延长到2月2日，还是最新的2月10日上班，绝大多数企业都是积极响应并按部就班执行。但是，依然会有企业要求员工初七正常上班。

“公司说不强求，但如果你不来，就按照北京市最低基本工资2200块钱发薪水。我每个月房贷就要3000多，不回来能行吗？”正月初六回到北京，正月初七就带着口罩开始上班的李先生说道。

李先生老家在辽宁沈阳，在北京从事房产中介工作。2018年底，他在沈阳买了套两室一厅的房子，每个月的房屋贷款是3000多元。之前相关主管部门下发了延长假期的通知，李先生所在公司当天就通知全体员工可以自己选择是否回来上班。但通知表示，如果不回来上班将按照北京市最低工资标准（每月2200元）发放薪水。

李先生透露：“我也担心疫情，我家（沈阳市）的小区都已经封闭了，不允许小区之外的人进入。但领导每天在微信群里虽不明说，但一直都在暗示大家按时返京，再加上公司这个最低基本工资的政策，我也只能回来了。”

当然，除了担心疫情，李先生对于按时返京并没有其他抵触心理。他坦言：“我们做房产中介这个工作的，不是能够远程办公的行业，需要线下交流。而且我们是吃提成的，就算公司每个月给你发底薪也就4000多一点，没比最低工资标准高多少。所以为了能够开张，我们绝大多数同事都回来了。”

但对于目前这段时间的市场状况，李先生没有丝毫乐观情绪：“年前那段时间租房市场就不好，现在这个情况，估计几个月内也不用抱太高的希望，只希望正月十五之后返京大潮到来，能多开几单，也不枉我这么提心吊胆回来。”

类似李先生这样返京按时上班者不在少数。前不久，微博上流传过一张互联网公司复工时间表，可以看到虽然绝大多数公司都是暂定2月10日正式上班，但依然有相当一部分公司要求在正月初七正常上班，甚至提前开工。

对于很多普通工作者而言，不是所有人都希望延长假期，因为不是所有人的工作都能通过远程办公来实现。在移动互联网时代，还有很多像李先生这样的人，工作内容必须通过线下才能实现，除了房产中介，快递、外卖、网约车、餐饮、保安等太多行业都必须要有人才能运转起来。站在他们的角度考虑，虽然是冒着一定风险，但自身依然期望尽快站到工作岗位上，毕竟开工了才有收入。

等人流量少点再说吧，不行就继续请假

有人着急回来，有人被迫回来，当然也就有人选择原地观望。在北京后厂村某互联网公司工作的小杨，始终没有那么心切，她选择在河北的老家继续宅着等待疫情的结果。

这份谨慎并不奇怪，截至2月1日，全国确诊的新冠肺炎病例已经超过一万例，尽量避免到人流密集处仍是最有效的规避病毒的方式。小杨表示：“看群友们发的信息，是北京西站排队测体温的视频，那么多人密密麻麻的挤在一起排队，看上去就有些吓人。我们公司目前通知是2月10号正常上班，所以我在家等着，到时候看看人少一些了再回去，实在不行就再多请几天假。”

对于女儿返京工作一事，小杨的母亲也不建议女儿提前返京。小杨在北京租的房子位于回龙观，那是与天通苑齐名的一个超级大社区，居住的人口非常多。前不久，天通苑、平西府等社区还传出不允许返京人员入住，需要自行在外隔离14天方可进园的消息。虽然此后天通苑社区否认了这一传言，但通过相关报道可以发现，确实是有一部分社区存在不允许返京人员直接入住的情况，“我妈说不行就一直等下去，直到疫情缓解”。

疫情高峰期，一些社区采取这样的做法可以理解，但同时这些消息也让那些返京务工人员多了一份焦虑和无措。

关于工作方面，小杨并不担心，因为从事运营工作的她可以通过远程办公来解决日常事务，“工作上我倒是不担心，电脑我已经带回来了，平时在家也能完成工作。这两天我就已经陆续开始干了不少事情了。”

真正让小杨担心的，是2月10号正常上班之后，自己从回龙观到西二旗的这两站地铁路程。“长时间在家办公不可能，公司迟早要正常运行，但13号线每天上下班高峰时都是人挤人、人挨人，这才是我未来最担心的。加上我现在手里的口罩存货也不多了，到时候没了口罩都不知道要不要坐地铁呢……”

因故延长的假期总会结束，工作和生活总要继续，做好万全的准备是小杨目前最重要的任务。她表示，自己现在正在想尽一切办法在网上购买口罩，连花清瘟和双黄连也在采购中。“虽然知道这些中药没用，但工作要做、地铁要挤，既然这些都不可能改变，自己能做的就是做好一切防护吧。”

结束语

在全国人民聚焦武汉疫情的同时，北京这座承载了无数年轻人梦想的城市，也在接受着严峻的挑战。所有人都希望疫情能够尽快得到控制，尤其是一线城市，更是在返城务工大潮中严峻以待。我们可以看到北京相关部门在开展极为严格的检控措施，尽一切可能将风险降到最低。而作为普通北漂者，文中的年轻人与千万北京市民一样，都在期待难关尽快过去，阴霾早日消散。而在目前这段最为焦虑的日子里，他们能做的就是备好一切防护手段，关上房门，为自己的明天祈祷。

待到春暖花开之时，希望大家可以放心的摘下口罩。