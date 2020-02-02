马上就要远程办公了？这些工具或许能帮到你

2 月 2 日春节假期结束之后，即使不需要立即上班，你可能也要马上投入到远程办公之中。

今天我们就给大家介绍几款效率提升工具以及 Chrome 插件合集，让你在远程办公时也能高效工作，节省出更多休息时间。



团队协作工具

在疫情期间，飞书、阿里钉钉、石墨文档等多款团队协作工具宣布免费开放相关功能和服务。

1）飞书

1 月 28 日—5 月 1 日期间，飞书将为所有用户免费提供远程办公协作等商业版服务。此外，所有湖北地区的医院、学校、公益机构等组织，在此期间注册申请，可享有长达三年的飞书商业版免费服务。

2）钉钉

钉钉陆续免费开放了在家办公系统、在线课堂等多项功能，发布了在家办公指南和「在线上课」计划。

3）石墨文档

石墨文档在疫情期间，个人账户将自动升级为远程办公版（原个人高级版）新老用户均可免费使用。

辅助类工具

一款好的辅助工具，总能让我们的工作如虎添翼。在复杂繁琐的工作中，如果每一步都快一点，你就能节约出不少时间。

1）iSlide PPT 插件

官网：https://www.islide.cc/

不管是正常上班还是远程办公，你肯定少不了要做 PPT。与其手动调整每个文字、图片、形状的对齐位置，不如把这些重复工作交给插件。

之前我们给大家介绍过的 iSlide 插件不仅提供了能一键对齐的设计工具面板，还能一键统一字体、一键排版。在 iSlide 的素材库中，也有丰富的模板、图标可以一键调用。

除此之外，在 iSlide 插件的 Windows 版本中还有安全导出功能，可以将 PPT 迅速导出为全图型PPT、长图、视频等格式，方便各种用途的使用。

2）聚合搜索 Mr.Otter

Mr.Otter 官网：http://xlrocket.com/mrotter/

Mr.Otter 能帮你节省大量的搜索时间。你只需要在 Mr.Otter 中输入一次关键词，点击不同标签即可一键切换到不同的搜索引擎。

这其中可不仅仅有百度、bing、搜狗这样的传统搜索引擎，图片、资讯、消费等 7 个大分类中包含了超过 30 个小分类、超过 200 个垂直网站的资源可以搜索。这些搜索还不够的话，你还可以添加自定义的搜索站点。

Mr.Otter 有 macOS 和 Windows 两个版本的客户端，可以到官网下载。

3）如何优雅快速地处理 PDF 文件？

LightPDF 官网：https://lightpdf.com/zh/

PDF 文件在办公当中相当常用，想要优雅快速地处理 PDF 文件，你可以用到 LightPDF 这个工具。

LightPDF 有超过 20 种 PDF 处理的相关功能，包括 PDF 的压缩、合并，PDF 与各种格式之间的转换等。LightPDF 还提供了免费客户端的下载，在客户端你可以处理 5MB 以上的文件，而在网页端的众多工具里，大都只能处理 5MB 以下的文件。

一个浏览器就是一台电脑

UZER 官网：https://uzer.me/

要紧急处理图片，但是公司电脑还没装好 Photoshop 怎么办？你可以直接用浏览器打开这个免费的云电脑 uzer.me。

它提供了 Photoshop、Illustrator、AutoCAD、Word、PPT、Excel 等 13 个云应用，你只需要将你的文件上传至「文档库」中即可用这台「云电脑」打开。

打开应用之后，你就能轻松的操作软件，鼠标和键盘的操作也都跟本地的软件相同。

不会 PS 也能轻松做设计

ARKIE，AI 帮你一键生成海报，官网：https://www.arkie.cn/

虽然你的老板不会让你每天做 100 张海报出来，但是用 ARKIE 你真的可以每天做 100 张海报。

在 ARKIE 中输入少量关键字，即可自动生成若干种不同样式的海报图片，按照需求简单修改即可下载图片了。

Chrome 插件合辑

在以往的文章中，我们给大家介绍过非常多好用的 Chrome 插件，也许有不少实用的功能都被你遗忘在了角落，趁今年开工之前赶紧来看看，说不定哪个就会用到。

1）这 15 个 Chrome 扩展能让你的浏览器更加强大

插件目录：

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图片助手

哔哩哔哩下载助手

下载+

Infinity

RaterFox

Astrolabe

OneTab

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简悦

类似的网站

Dark Reader

沙拉查词

2）YouTube 学习伴侣

插件目录：

频道分组：PocketTube

音乐模式：Music Mode for YouTube

双语字幕：Dualsub

视频内搜索：Invideo for Youtube

记笔记：Rocket Note

3）打造你的专属右键

通过「右键搜」这个插件，你可以给你的右键菜单增加更多功能，覆盖日常使用浏览器的各种操作。