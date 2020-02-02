3.5亿美元的收购失败？英特尔将停止NNP-T开发，专注于Habana Labs

2019年12月16日，英特尔宣布以20亿美元收购AI芯片初创公司Habana Labs，当时就有人猜测这笔收购对于Nervana意味着什么。雷锋网消息，本周五，深度学习分析师Karl Freund在推文中指出，英特尔将完全停止英特尔在2016年收购的深度学习芯片初创公司Nervana的NNP-T产品，而专注于Habana Labs。

英特尔20亿美元背后的焦虑

2019年，英特尔20亿美元收购Habana Labs可以算得上是AI芯片领域最重要的并购交易。当时，有观点就认为英特尔花费巨额资金收购Habana Labs透露了其转型AI的急迫。

英特尔是2016年提出的要从一家PC公司转型为驱动云计算和数以亿计的智能互联计算设备的公司。随着战略转型的推进和清晰，2018年，英特尔进一步提出了包括制程&封装、架构、内存&存储、互连、安全、软件在内的六大技术支柱。

与此相伴的是，英特尔接连的大手笔AI初创公司并购。从2015年167亿美元收购当时全球第二大FPGA公司Altera，到2016年收购Nervana Systems（官方未透露具体金额，但有内部人士表示交易金额至少为3.5亿美元。），2016年还收购了AI视觉芯片公司Movidius，再到2017年153亿美元收购自动驾驶系统服务提供商Mobileye。

三年间，英特尔通过收购获得了FPGA、ASIC这两类重要的AI芯片，加上其强大的CPU以及GPU，英特尔成为了全球仅有的能够提供四种类型AI处理器的公司。显然，英特尔希望将这种独特性转换为其在AI时代的领导力。

但Nervana让英特尔有些失望。在被英特尔收购之前，Nervana声称其产品性能将比GPU高至少10倍，这有利于英特尔与英伟达在AI市场的竞争。不过，之后发生了一件有趣的事，英伟达的TensorCores让所有人感到惊讶，因为TensorCores的性能不是Pascal的2倍，而是5倍。然后，英伟达用NVSwitch再将其性能翻倍。与此同时，英伟达CuDNN库和驱动程序的性能提升了大约一倍。

这让Nervana的10倍性能优势已经消失，为此，Nervana不得不重新设计，经过一再推迟之后，英特尔最终承诺将在2019年底推出新芯片。

确实，在2019年底的英特尔人工智能峰会上，英特尔展示了面向训练的Nervana NNP-T1000（代号Spring Crest)和面向推理的Nervana NNP-I1000（代号为Spring Hill)的AI芯片的最新进展，凭借较高的性价比，NNP-T和NNP-I分别交付了Facebook和百度使用。

从收购到产品交付，三年的时间确实有点长，并且产品还一再延迟。另外，NNP-T和NNP-I虽然产品的命名相似，但NNP-T是由Nervana开发交由台积电代工，而NNP-I使用英特尔的10nm节点，两者相对独立。

20亿美元收购的Habana Labs产品的一致性更高，也更加符合英特尔的策略。英特尔在一份声明中说：“Habana产品线提供了同时面向推理和训练的统一高度可编程的架构所拥有的强大战略优势。通过改用单一的硬件架构和软件堆栈以实现数据中心AI加速，我们的工程团队可以携起手来，致力于为客户更迅速地提供更多的创新。”

另外，在被收购前，Habana Labs的Gaudi人工智能训练处理器已经在为特定超大规模客户提供样品，Goya人工智能推理处理器已实现商用，这显然也是英特尔更想要的。

当然，特别吸引英特尔的地方还有一点，Habana Gaudi芯片采用一种片上100Gb以太网结构，支持基于融合以太网的RDMA（ROCE）。

要知道，2019年英伟达宣布了其有史以来最大规模的并购交易——69亿美元收购Mellanox。Mellanox是一家使用InfiniBand（“无限带宽”技术，缩写为IB）和以太网技术的计算机网络产品的跨国供应商，其支持ROCE的网卡每块卡成本远超1000美元。

英伟达CEO黄仁勋在GTC China期间接受媒体采访时谈到这一收购交易时表示，没有人的出价超过我们，所以我们收购了Mellanox，收购就要收购最好的公司。从这样的表述中也不难发现网络技术的重要性。

没能成功收购Mellanox的英特尔收购Habana Labs可以在一定程度上弥补这一遗憾。至此，也就能够理解英特尔为何花费高达20亿美元收购产品和Nervana在很大程度重叠，被收购时仅成立了3年的Habana Labs。

3.5亿美元的收购失败了？

根据英特尔的说法，它已停止开发Nervana NNP-T芯片的工作，但会兑现目前在Nervana NNP-I推理芯片（代号为“Spring Hill”）向客户许下的承诺，以便大力推进Habana Labs的Gaudi和Goya处理器，以取代Nervana芯片。

英特尔表示，它是在征求其工程师和大客户的反馈之后做出这一决策的，将充分利用“合并的AI人才和技术来制造领先市场的AI产品。反馈表明，代号为Spring Hill和Spring Crest的第二代Nervana设计满足不了那些高性能工作负载的要求，这些客户提到Habana是可与英特尔一较高下的优选平台。

这个决定对于英特尔而言一定不是轻松的。在宣布收购Habana Labs的消息时，英特尔表示不会在第一天就做出路线图决策，而Habana仍将是一个独立的业务部门。

如今的决定表明，虽然英特尔没有完全放弃Nervana，但这笔四年前的收购依旧部分失败了。

不过，我们更应该看到的是英特尔转型的决心。面对越来越激烈的AI芯片市场的竞争，能否快速转型成功对英特尔的重要性也越来越高，部分放弃Nervana就是一个很好的说明。除此之外，至强CPU、Arria FPGA、Movidius VPU、EyeQ都将陆续迎来更新，并且英特尔非常强调其深度学习性能。还有，英特尔的高性能GPU Xe也将在今年推出。

另外，英特尔还希望借oneAPI统一编程平台逐一连接英特尔的关键技术，打造独特且领先的AI技术实力。

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