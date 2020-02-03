乘客还会愿意乘坐波音737 Max客机吗？

目前尚不清楚波音737 Max飞机何时会复飞，但“谁会愿意乘坐这架陷入困境的飞机？”或许是一个更大的问题。

航空公司官员相信，一旦该机型获得世界各地监管机构的再次飞行许可，乘客将不会回避737 Max飞机。

当被问及西南航空是否会提供折扣票价来吸引乘客返回737 Max飞机时，该航司总裁汤姆·尼尔森（Tom Nelson）表示：“我认为，我们将看到客户相当不错地回流。”

“可能要花一个月或两个月的时间，但是他们会回来的。在这一点上，没有打折737 Max航班的想法，”尼尔森补充道。

波音公司最畅销的737 Max飞机自3月以来一直停飞，此前两起致命的空难导致346人死亡。

波音公司目前表示，预计这款飞机要到今年年中才能获准飞行，但美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）上周表示，可能会在此之前获得批准。

尼尔森表示，西南航空已经做了很多关于乘客在737 Max恢复服务后是否仍愿意乘坐的研究，大多数人计划像该机型停飞前一样频繁的乘坐。

一小部分人（他没有表明具体有多少人）不愿乘坐这架飞机。另一小部分人表示更愿意，他们表示，经过这么多检查之后，因此相信这架飞机会比其他飞机更安全。

然而，在去年停飞后不久进行的调查显示，乘客普遍不愿乘坐这架飞机。

巴克莱（Barclays）去年5月对1757名乘客进行了调查，结果发现21%的人说他们永远不会乘坐737 Max飞机。另有23%的受访者计划再等一年或更长时间。只有19%的人说他们会马上乘坐该飞机，17%的人表示不确定。此外，52%的受访者表示，如果让他们在737 Max和另一种机型之间选择，他们会选择后者。

巴克莱银行在完成调查后，将波音股票评级从增持或买入下调至持平或中性。

“旅客们不仅害怕737 Max，他们对其感到恐惧，”Atmosphere Research总裁亨利·哈特维尔特（Henry Harteveldt）说道。

该研究公司发现，20%的商务旅客和24%的休闲旅客表示，他们极不可能在737 Max复飞的头六个月选择乘坐这款飞机。

一旦737 Max真的飞行在空中，乘客们能克服他们的恐惧吗？

哈特维尔特认为，一旦联邦航空局和其成员所属的飞行员工会给这架飞机出具了一份认证，人们对它的态度将会软化。

但他补充称，因社交媒体的盛行，使得从737max危机中复苏变得更加难以预测。他预计，至少在最初阶段，737 Max航班的预订将减少。

一旦737 Max被批准复飞，批评者将继续质疑它的安全性。

这其中包括飞机失事遇难者的家属和一些国会议员，他们批评了波音公司和联邦航空管理局最初使用的审批程序。

“在登上一架波音737 Max之前，我宁愿走路，”参议员乔恩-特斯特（Jon Tester）在10月的参议院听证会上谈到这架飞机时说。