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武汉火神山医院今日正式收治病人，病房内部实拍图来了

2020/2/3 6:34:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家2月3日消息 2月3日，武汉火神山医院可正式收治病人。当天，中国建筑集团在其官博发布武汉火神山医院病房内部实拍图。

经过连日奋战，武汉火神山医院于2月2日正式移交给解放军医疗队管理使用，并将于3日开始接诊患者。

参照2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式，武汉市决定建设火神山医院，集中收治新型冠状病毒感染的肺炎患者。五湖四海汇聚而来的7000多名建设者日夜奋战、齐心协力，诠释了“中国速度”。从进场施工到交付使用，这家医院的建设工期仅有10天。

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关键词：肺炎病毒火神山医院

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