钟南山谈新型冠状病毒疫情死亡率：比普通流感要高

IT之家2月3日消息 目前席卷全国的新型冠状病毒疫情仍然不容乐观，对此钟南山院士在接受媒央媒采访时就相关疫情死亡率的问题给出了自己的看法。

钟南山表示，目前确诊病例病死率大概是2.3%、2.4%，因为患者集中，武汉病死率要高于外地。但不应该因为病死率低，就放松警惕。总的来说，与H7N9、MERS、H5N1相比，病死率相对低，但比普通的流感要高。

同时昨日钟南山院士在接受媒体采访时也提到，目前全国的疫情仍处于上升期，但疫情应不会产生全国性爆发，而可能只为局部爆发。而且相关疫情有望在未来10天至两周左右出现高峰，目前仍需加强防控，不可放松警惕。

根据最新数据显示，2月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2829例（湖北省2103例），新增重症病例186例（湖北省139例），新增死亡病例57例（湖北省56例，重庆市1例），新增治愈出院病例147例（湖北省80例），新增疑似病例5173例（湖北省3260例）。

截至2月2日24时，国家卫生健康委收到31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例17205例（北京市核减3例，江西省核减1例），现有重症病例2296例，累计死亡病例361例，累计治愈出院病例475例，共有疑似病例21558例。