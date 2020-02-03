防疫B面：天空“喊话”与别样老师

“大爷，你不戴口罩就不要出门了。还有旁边那个大妈，你也没带口罩”

一处村庄的天空上，突然冒出了小伙的叫喊声。大爷大妈吓了一跳，抬头仰望许久才看到半空中那“嗡嗡的飞机”。

这是一个安静而封闭的春节，除了最开始的烟花和鞭炮，它缺乏色彩和声音。人们蜗居于家，以防范新冠肺炎的风险。而在此情境下，无人机成为农村防疫的“尖兵”：喷药、巡查、宣传……在防疫中上演着多般武艺。

的确，技术正发生革新，新兴事物的出现让人们对抗疫情有了更丰富的手段，更多的科技赋能案例，正以多种面貌上演。

停课不停学，公益网课数目过百

古先生家住北京，儿子正上小学一年级。因为疫情，开学时间延迟，又正好收到朋友转发的网课海报，古先生便带着孩子试听了一下。

艾瑞咨询报告指出，互联网技术的普及，政府对于“互联网+教育”的重视与支持，以及AI技术的快速发展，为中国K12在线教育提供了充足的动力。基于此背景，中国在线教育市场规模2019年有望增至4041亿元，用户规模将增至2.59亿人。

2003年非典肆虐，曾导致停课，现在情况类似。1月27日，教育部下发春季学期延期开学的通知，部属各高等学校适当推迟2020年春季学期开学时间，地方所属院校、中小学校、幼儿园等学校春季学期开学时间也受影响。

对学生而言，如果只是假期，想必都会开心，不过现在受疫情影响，行动受限，也没办法出门和朋友游戏。好在，借助于网络课程的发展，他们仍可学习各种知识。

此前，新东方在线宣布向全国中小学生免费开放春季班直播课程，第一批供应一百万份。好未来旗下学而思网校宣布，将于2月10日起推出从周一到周五与校内时间同步的全年级各学科免费直播课和自学课。根据新浪教育全国公益课程导航平台统计，目前有110项有关疫情的公益课程推出。

古先生带孩子体验的，是央视频联合学而思网校推出的免费课程。之前他比较反感小孩子用Pad、手机等电子产品，而这次的课程可以在电视观看，看起来不会太累，让他减少了顾虑，而体验后发现，孩子对网络课程很感兴趣。

古先生对新浪科技提到，在一堂网络课程上，看到年轻老师头戴花环，儿子便问道，“老师从夏威夷来的吗？”传统课程上，老师往往有一种威严形象，对学生而言，是“你必须要听我讲”，而商业机构的培训教师会放低姿态，会寻求更多方法来引起学生关注。

在2月1日第一天的试听课上，古先生带孩子学习了语文、数学、科学、英语、编程，还有讲解西游记的课程。在知识传授之外，课程当中传递的一些价值观念也引起古先生注意。

以往大家在培养孩子阅读习惯的时候，一定要去找特别有意义的书籍，像西游记，也会赋予很多意义。但是网络课程的老师讲道，西游记让大家喜欢的原因一直都是有趣，也就是好玩：人物好玩、情节好玩、写作好玩。“这个价值观，我是接受的。就是不要去对很多事情强调意义，有时候它本身的趣味性就是它最大的意义。”

在古先生看来，互联网企业在疫情期间推出公益课程，是社会责任感的体现，同时，也有其商业营销方面的需求。而这项行动的前提，是产品要好。整体来看，网络课程得到了古先生孩子的喜欢和认可，也让古先生自己有所收获。

据网络课教师讲解，以前自己这一代人一年级的生字量是四百或者三百几就够了，但现在孩子需要780个，所以说孩子的压力确实是变大了。这让古先生触动很大。“我就觉得你要理解孩子，孩子是有压力的，他们就比我们难，然后他们现在的表现就已经比我们强很多”。

无人机飞进农村，宣传防疫新手法

在疫情让人心情沉重的时候，一些宣传防疫的视频带来了新鲜感和乐趣。其中，无人机成为一个明星角色。

“奶奶，看见你了，不戴口罩别乱跑”，近日一则将无人机用于农村防疫宣传的视频在多家网络平台流传。据介绍，这是发生在内蒙古呼和浩特草房子村的故事。视频中，穿着红色衣服的老人未佩戴口罩走到户外，工作人员则通过无人机劝其回家休息。

（来源：澎湃新闻）

口罩是防范病毒传染的重要工具，随着疫情扩散加重，越来越多人意识到佩戴口罩的重要性，尤其对“N95”这个词有了深刻印象。甚至有人从一名“口罩小白”，成为精通口罩类型、熟悉各大品牌的“口罩专家”。不过，对年长者，尤其是偏远或农村地区的人来说，戴口罩的意识并不容易培养。微博上，#怎么劝说父母戴口罩#的话题词已经有5.6亿阅读和6万讨论，这时候，防疫宣传工作的重要性就凸显出来。

在同一则视频中，除了老奶奶，还有老爷爷，也有年轻后生。操作无人机的工作人员表示，村子里的一些老人不大听话，通过无人机飞到房顶，跟他们对话后，老人可能受到一点小惊吓，然后就乖乖回家了。无人机喊话，成为新鲜有效的宣传手法。

（来源：澎湃新闻）

前些年，无人机还是少见的高大上设备，而现在，它正加速进入平民百姓之家，出现在更多地方的天空。清华大学中国科技政策中心发布的《中国人工智能发展报告2018》预测，2019年全球无人机市场个人无人机出货量将达336.3万台，商用无人机将达34.4万台。

在江苏沭阳，无人机也被用到了提醒市民佩戴口罩上，不过这次是由交警来发出指令。

“对面电动车上装着粉色披风被的大哥，请你戴上口罩”，“打电话那大哥，你口罩呢？抓紧戴上”，“迎面走过来那美女边上的帅哥，看到你带着口罩了啊，把口罩戴戴好”，“边走边吃的几位美女，抓紧地把口罩戴上！东西可以回家再吃”……通过无人机，交警小姐姐远程做出提醒，开展工作更加便利，在疫情之中也更加安全。

（来源：荔枝视频）

在江西宜春，无人机发挥了更多的用处。社区工作者易金禹通过无人机红外测温仪，为小区高层家庭上户测温，增强了社区人员摸排的效率，同时减少了与居民的近距离接触，降低了二次感染的风险。此外，他们也在无人机上加装喊话器，通过空中喊话，在小区的高层进行移动宣传，普及防疫知识。

多平台线上问诊，所有医生都是战士

与防护疫情关系更为密切的，是线上问诊平台的参与。

1月24日晚，阿里巴巴集团旗下阿里健康联合支付宝紧急上线了在线义诊服务，针对湖北省居民开放，以缓解湖北医疗资源的压力。

1月26日，武汉市卫生健康委员会今日联合平安好医生，开通“抗疫电话义诊专线”，微脉成立“肺炎救护专项行动组”，平安好医生宣布成立抗击病毒指挥中心，京东健康上线了“防范阻击新型冠状病毒肺炎”平台。

1月30日，腾讯联合微医、好大夫在线、企鹅杏仁、医联、丁香医生等五大互联网医疗服务平台，针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情，提供免费在线义诊服务。

面对疫情的扩散，这些互联网平台以及参与到义诊服务的医生们，为广大民众提供了更切实的帮助。

上海东华大学校医院全科主治医师王乔木，是参与到阿里健康和支付宝在线义诊的第一批医生。此前，她已经利用业余时间参与云问诊3年。

在此次新冠肺炎的义诊中，王乔木有时一天要义诊160人次左右，她向新浪科技表示，大家都是下班了，尽量有时间就上线，在工作群互相鼓励。“很多医生都是下班回家顾不上吃饭，在线看义诊的。没有患者咨询的时候随便扒几口”。

（王乔木接受义诊。图片来自受访者）

这段时间的疫情义诊中，很多事让王乔木印象深刻，其中之一，发生在最近两三天。当时，一位四十几岁的武汉当地女士接入到咨询中。

咨询者当时提到，自己体温39摄氏度，已经发烧有四五天，且有心绞痛，但因为担心去医院会交叉感染，只是自己吃了点退烧药，没敢到医院去。王乔木进一步询问对方是否有呼吸困难，肺痛不痛，而对方反问，“医生，肺在哪里？”

王乔木没有想到，原来很多的民众，医疗知识会如此匮乏。生了病，会如此无助。

“她来线上咨询，我们可以帮他们解决一部分的疑问，给他们指一条接下来应该怎么做的方向。”王乔木向新浪科技表示，义诊的医生们暂时去不了武汉前线，但是要在背后尽一份力量帮助患者。“因为这是我们的战场，所有的医生都是战士“。

结语

据原卫生部新闻办公室通报，自2002年末至2003年8月16日10时，我国内地累计报告非典型肺炎临床诊断病例5327例，与之比较，新冠肺炎确诊病例目前已经接近其三倍。疫情的严重，造成的创伤，都被网络所记忆。

这个春节是沉重的，然而在科技发展的助力之下，很多人即便足不能出户，也可以远程办公、远程学习，生活中依然有乐趣。从这个角度来看，今日的条件远比非典时候要好。

不过，当疫情结束，想必人们会乐于走到开阔的野外。毕竟，“活在这珍贵的人间，太阳强烈，水波温柔”，都值得好好享受。