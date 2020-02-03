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微软与谷歌合作改善PWA，可集成到Chrome浏览器

2020/2/3 9:04:55来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：远洋评论：

微软方面透露，其计划为Progressive Web Apps添加URL协议处理程序注册支持，以允许Google将PWA服务集成到Chrome 浏览器中 。

据Microsoft Edge的工程师所说，将PWA注册为协议处理程序时，当用户单击带有特定方案的超链接（例如Google Chrome中的 mailto://，ms-word://或web+music://）时，将打开Web应用程序。

例如，安装了PWA的用户只需单击YouTube音乐链接即可打开YouTube音乐网络应用。Microsoft 方面表示，PWA作为协议处理程序具体可以通过以下方式为用户提供帮助：

应用程序集成：如果单击指向演示文稿的链接（ms-powerpoint://deck2378465），则演示文稿将在PWA中自动打开。

在诸如Telegram之类的本机聊天应用程序中，如果您收到一些magnet:// URL的链接，则会启动正确的PWA。

当朋友共享一首歌曲的链接并单击它时（web+music://songid=1234&time=0:13），PWA将自动启动，而不是在浏览器中打开新选项卡。

与Android一样，Windows 10也支持协议处理程序，并且Microsoft已经注册了msnews和msnnews链接以打开Microsoft News应用程序，Office 也已注册以处理ms-officeapp和ms-getoffice。

此外，Microsoft还正在开发另一种功能，该功能将允许用户在OS登录时运行PWA，旨在允许高参与度的PWA（例如Outlook，聊天应用程序）在Windows 10启动时开始运行。登录后，您可以立即从Windows 10 PWA获取重要通知。

不过，该功能是可选的，因为Microsoft表示，它将允许用户从浏览器禁用PWA的自动启动功能，以减少内存使用量。

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关键词：PWA

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