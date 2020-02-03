太可怕了！别让手机成为病毒载体

一场突如其来的疫情，让这个春节多了一些关键词——武汉、新型冠状病毒、口罩、隔离……

从去年年底发现确诊病例到今天，一个多月的时间疫情一直处于扩散阶段。那么，这场突然爆发的新型冠状病毒肺炎是如何发生和传播的？我们使用最为频繁的手机又为什么会成为病毒载体？



什么是新型冠状病毒

冠状病毒是一大类病毒，冠状病毒是一大类常见于动物的病毒。据美国疾病控制和预防中心称，在极少数情况下，它们是科学家所称的人畜共患疾病，也就是说它们可以从动物传染给人类。

这种病毒能使人生病，通常是轻微（或中度）上呼吸道疾病，类似于普通感冒。冠状病毒的症状包括流鼻涕、咳嗽、喉咙痛，可能是头痛，也可能是发烧，持续几天。对于那些免疫系统弱的人，老年人和非常年轻的人来说，病毒有可能引起一种较低、更严重的呼吸道疾病，如肺炎或支气管炎。有一些人类冠状病毒已知是致命的。中东呼吸综合征（Middle East Respiratory Syndrome，简称MERS病毒）于2012年在中东首次报道，也会引起呼吸系统问题，但这些症状要严重得多。疾控中心称，每10名感染MERS的患者中就有3至4人死亡。

香港大学研究人员于1月31日公布首批新型冠状病毒在细胞内复制过程的图像。通过新型冠状病毒的薄片电子显微图像显示，病毒粒子从受感染细胞的表面释放出来，每个受感染的细胞会衍生出数以千计的病毒粒子，从而继续感染新细胞。

传播途径

冠状病毒可能的传播途径有三个：一是通过咳嗽或打喷嚏在空气传播；二是与病人的密切接触；三是触摸被污染的物体表面，然后用脏手触碰嘴巴、鼻子或眼睛。

手机有可能成为病毒载体

既然病毒可以通过手触碰嘴巴、鼻子或眼睛来传播，我们每天平均触碰最为频繁的手机成为病毒载体就不足为奇了。

根据资料显示，早在2018年就有英国的研究机构进行过测试，分别对三款流行的手机（iPhone，Google Pixel和Samsung Galaxy），马桶座圈和抽水马桶，还有办公室的键盘和鼠标对比测试酵母、霉菌和细菌的数量，结果令人担忧。

马桶座圈和抽水马桶中的细菌含量均低于三星Galaxy和iPhone，而且所有智能手机的细菌含量均比办公室键盘和鼠标高得多。

测试还发现，智能手机屏幕上的细菌、酵母菌和霉菌含量最高，每平方厘米存在254.9单位的感染。

（△图源- insurance2go）

而美国亚利桑那大学一项研究同样发现发现，手机中携带的细菌比大多数马桶座圈多10倍。并发现了潜在致病性微生物（金黄色葡萄球菌，不动杆菌属，假单胞菌属，蜡状芽孢杆菌和黄萎病杆菌）

所以，防范新型冠状病毒肺炎在注意洗手的同时，也应该注意手机的卫生和消毒。

据中国疾控中心消毒学首席专家张流波31日说：手怎么消毒，手机就怎么消毒。勤洗手的同时，手机也要常用酒精、消毒纸巾擦拭。此外衣物从外面回家要换下，并做清洗消毒处理，比如以56摄氏度以上的水浸泡清洗半个小时。

因为手机是我们经常用到的东西，我们在外手机的过程中或有病毒依附在表面，而我们触摸手机的时候，会将病毒转移到我们的手上，所以回到家中一定要将手机进行消毒，进而减少被病毒感染的风险。