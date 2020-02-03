雷军：小米今日开高管会，讨论防疫情况和工作安排

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IT之家2月3日消息 雷军今日发微博称，上午小米集团开高管会，主要讨论两个议题：整个集团防疫工作的进展情况，和目前最紧急的工作安排。
值得一提的是，有消息称小米10系列旗舰手机本月的发布会将在线上举行。
以下是雷军微博具体内容：
刚到办公室，进入园区都需要戴口罩、测体温，电梯全部消毒并有提醒，挂有纸巾用来按电梯按钮……
初步感觉防疫工作做得不错。
上午集团高管会，主要讨论两个议题：（1）整个集团防疫工作的进展情况（2）目前最紧急的工作安排。
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