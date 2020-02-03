美参议员提案：苹果Facebook等随意加密犯罪信息将面临诉讼

北京时间2月3日上午消息，据国外媒体报道，特朗普的主要盟友、美国参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham）正在瞄准大型互联网企业，他的一项儿童保护措施可能会威胁到科技企业使用加密技术的权力，以及这些企业十分珍视的责任豁免权。

格雷厄姆是南卡罗莱纳州共和党人，同时也是参议院司法委员会的主席，他所起草的法案对苹果公司的iCloud和Facebook公司的WhatsApp等加密服务形成了威胁。

康涅狄格州民主党参议员理查德·布鲁门撒尔(Richard Blumenthal)也在研究格雷厄姆的法案，该法案呼吁国会和政府成立一个委员会，要求科技企业寻找最佳措施，从而防止儿童在线上遭到剥削，并允许司法部长对建议进行修改。

Facebook和其他科技企业都拥有成熟的系统来寻找、删除和报告与儿童虐待有关的图片，以及其他被禁止的内容，例如恐怖主义宣传。然而，企业的监控无法覆盖端对端加密。网络安全专家表示，Facebook根除这些内容的努力，将受到影响，原因是该公司正在进行转型，计划将其所有用户通信转向类似WhatsApp的封闭通信方式。

格雷厄姆委员会的一位女发言人强调，这份文件当前还只是草案，并非最终稿。美国司法部拒绝对此置评。