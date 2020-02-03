躺着赚钱：三星集团李健熙2019年获得约3.92亿美元分红

北京时间2月3日上午消息，据外媒报道，2019年三星集团董事长李健熙（Lee Kun-hee）获得的派息额高达4700亿日元（3.92亿美元），当中大部分股息来自三星电子。

三星电子是世界最大的内存芯片、智能手机制造商，根据韩国CXO研究所（Korea CXO Institute）的统计，李健熙将从三星电子手中获得派息3538亿韩元（约2.96亿美元）。

去年，三星电子决定以每股普通股1416韩元、每股优先股1417韩元的方式支付现金股息。2014年，李健熙因为心脏病住院，此后一直接受治疗，他拥有三星电子4.18%的股份，大约包括2.49亿股普通股、619900股优先股。

李健熙现年78岁。2019年，三星人寿保险公司向它支付股息1100亿韩元（约9200万美元），三星物产公司（Samsung C&T Corp）支付108亿韩元（约900万美元），实际上，三星物产是真正掌控三星集团的控股公司。

另外，李健熙的儿子、三星集团新掌门人李在镕（Lee Jae-yong）将会从三星电子获得派息595亿韩元（约5000万美元）；李健熙的妻子洪罗喜（Hong Ra-hee）将会获得766亿韩元（约6400万美元）。

在过去10年里，李健熙从三星电子获得的派息高达1.47万亿韩元（约12亿美元），李氏家族总计从三星电子获得派息高达2.02万亿韩元（约17亿美元）。

2019年韩国国家退休基金（National Pension Service）也从三星获得股息8865亿韩元（约7.4亿美元），在股东中排第一。三星集团还有许多外国投资者，在这些投资者中，美国贝莱德基金顾问公司（BlackRock Fund Advisors）获得的股息最多，它将从三星电子拿到股息4253亿韩元（约3.56亿美元）。

截止2019年年底，境外投资者控制三星电子约57%的股份，2019年三星电子总派息约为9.62万亿韩元（约80亿美元），境外投资者占了5.48万亿韩元（约45亿美元）。