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华为MateBook 14 2020款上架：十代i5+2K触控屏，5799元起

2020/2/3 10:11:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家2月3日消息 华为MateBook 14 2020款现已上架京东，在原来的基础上升级了10代Comet Lake-U处理器，屏幕也升级为2K触控屏。售价方面，i5 8G 512G MX250版本首发价5799元。

配置售价一览：

  • i5 8G 512G MX250 银/灰：到手价5799元

  • i5 16G 512G MX250 银/灰：到手价6299元

  • i7 16G 512G MX250银/灰：到手价7299元

据介绍，华为MateBook 14左右边框仅为4.9mm，屏占比达到90%。同时，华为MateBook 14采用2160x1440分辨率，拥有100%的sRGB（典型值）广色域，PPI为185，屏幕对比度高达1000:1、300尼特亮度（典型值）。华为定制了行业不常见的3:2屏幕比例，相比同尺寸16:9屏幕，视野扩大了8%。新款华为MateBook 14还加入了触控功能。

配置方面，全新升级款华为MateBook 14配备最新英特尔第十代酷睿处理器，可选酷睿i5或高配酷睿i7，搭配16GB双通道大内存，还有高性能PCIe NVMe高速固态硬盘加持。另外，华为MateBook 14采用最新高性能NVIDIA® GeForce® MX250显卡（TDP 25W）满血版，2GB GDDR5独立显存。

京东华为HUAWEI MateBook 14 2020款5799元直达链接
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关键词：华为matebook 14

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