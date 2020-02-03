京东减免湖北商家一个月平台使用费，赠送最高30万保险保障

IT之家2月3日消息 2月2日，京东在微信公众号发文表示，将面向平台25万商家推出了11项补贴支持措施。这些措施涵盖了费用减免、金融和物流支持、流量支持、技术支持、健康保障等，如京东健康为商家员工提供免费医生问诊服务、京东数科推出息费减免和延迟还款政策、京东物流对新仓配商家实现一对一服务和48小时急速签约等。这些措施为湖北商家提供的扶持包括减免一个月平台使用费、提供最高30万元的保险保障金、提供一个月免费运营服务等。

以下为京东公告全文：

突如其来的疫情，让广大商家经历着前所未有的考验，尤其是湖北地区的商家，经营受到较大影响。

为帮助商家渡过难关，2月2日，京东面向平台25万商家推出了11项补贴支持措施。这些措施涵盖了费用减免、金融和物流支持、流量支持、技术支持、健康保障等，如京东健康为商家员工提供免费医生问诊服务、京东数科推出息费减免和延迟还款政策、京东物流对新仓配商家实现一对一服务和48小时急速签约……

这些措施尤其为湖北商家提供了有力的扶持，如减免一个月平台使用费、提供最高30万元的保险保障金、提供一个月免费运营服务等。

未来京东还将持续关注疫情变化，积极履行企业和平台应尽的社会责任，尽全力帮助商家健康发展，尽全力联动上下游合作伙伴服务好消费者。

面对疫情和困难，我们同舟共济！