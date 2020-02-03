同程艺龙：全球酒店订单免费取消保障时间延长至2月29日

IT之家2月3日消息 同程艺龙昨日表示，同程集团在启动了2亿元危机应急保障金的同时，携手平台酒店商家再次升级疫情退改保障措施，将酒店免费取消保障时间延长至2月29日。

同程集团指出，受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，目前客服电话呼入量、线上咨询量等激增。为更快、更广的解决用户退改问题，平台强烈建议用户选择自助退改服务，在订单页面点击“取消订单”或“我要退票”并按提示操作，即可自主完成无损退订。

酒店订单：1月28日0点前预订，且入住日期在1月22日至2月29日的全球酒店（包括内地/大陆酒店、港澳台以及国际酒店）订单，受疫情影响自愿退订的，用户可于入住日12点前申请免费取消，享受“安心退”服务。

机票订单：1月28日0点前购买，且乘机日期在此时限之后的民航旅客，受疫情影响在航班起飞前自愿退票，可通过用户订单详情点击“退票”按钮，该功能支持已下发退改政策的航空公司客票自助免费退订。

火车票订单：自1月28日0时起，此前购买全国铁路火车票的旅客，受疫情影响自愿退票的，请在订单页面点击“退票”并按提示操作完成无损退订。

旅游度假订单：出发日期在1月28日至2月29日期间的旅游度假产品订单，受疫情影响自愿退订的，将由人工客服逐一协助用户完成退订。