天猫精灵上线新冠病毒肺炎疫情查询服务

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IT之家2月3日消息 继此前陆续在手机淘宝、支付宝、UC、钉钉等平台上线疫情信息查询服务后，2月3日，阿里巴巴又推出了语音疫情查询服务。
今日起，天猫精灵智能音箱用户，只需说出“最新疫情”、 “武汉疫情”等指令，即可获取全国和各地方疫情实时信息。
官方表示，这项服务，可为不便于阅读的老人、小孩等提供有效帮助。
此外，天猫精灵CC、CCL、CCH 已上线新型冠状病毒肺炎最新动态。用户对天猫精灵说“最新疫情”，还可查看全国疫情地图。
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