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天猫精灵上线新冠病毒肺炎疫情查询服务

2020/2/3 10:26:43来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家2月3日消息 继此前陆续在手机淘宝、支付宝、UC、钉钉等平台上线疫情信息查询服务后，2月3日，阿里巴巴又推出了语音疫情查询服务。

今日起，天猫精灵智能音箱用户，只需说出“最新疫情”、 “武汉疫情”等指令，即可获取全国和各地方疫情实时信息。

官方表示，这项服务，可为不便于阅读的老人、小孩等提供有效帮助。

此外，天猫精灵CC、CCL、CCH 已上线新型冠状病毒肺炎最新动态。用户对天猫精灵说“最新疫情”，还可查看全国疫情地图。

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关键词：新型冠状病毒肺炎天猫精灵

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