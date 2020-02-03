苹果官网首页被Apple Arcade“攻占”了

苹果网站首页今天凌晨进行改版，在整个页面上加入了许多Apple Arcade游戏的角色，并让这些角色与首页展示的苹果产品进行互动，看起来非常有趣。

打开 Apple.com，首页上大部分栏目和图片都和以前相同，不过你稍微停留一会，就会有新成员从不同的地方出现，跑酷游戏里穿越出来的主角蹦到iPhone 11上踩踏跳跃，索尼克驾驶赛车从MacBook Pro键盘上开过，而帅气的剑士正戴着AirPods听歌。

当然，这些和iPhone、iPad、MacBook Pro以及AirPods互动在一起的角色，都来自入选Apple Arcade的游戏，如果你熟悉这些人物，就会很快知道他们来自《海之号角2》、《乐高大乱斗》、《青蛙过河》、《鬼鬼祟祟的大脚怪》等苹果曾重点宣传过的Arcade优秀游戏。

苹果砸下重金，采用独占、补贴、预付等多种手段，希望用Apple Arcade来重新提振付费游戏营收，自2019年9月推出Apple Arcade以来，其一直在定期向目录中添加游戏。截至目前，Apple Arcade中已经有一百多款游戏。它的订阅费用为一个月4.99美元（约合人民币34.8元），卖点是大量独占性高品质游戏，无广告，无内购，家庭共享。

尽管还没有官方数据能够证明Apple Arcade收效如何，但这个游戏订阅平台收到的好评不绝于耳。不久前苹果还推出了更为优惠的49.99美元（约合人民币348.2元）的年费套餐。

IHS Markit Technology游戏研究与分析部总监Piers Harding-Rolls提供的预测报告显示，预计到2020年底，苹果游戏订阅服务Apple Arcade将吸引1200万订阅用户，成为全球最大的游戏订阅服务平台。