在家上班第一天，企业微信和钉钉都崩了（更新）

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[下午12:00:12]更新：钉钉官方已经作出回应：今日早上9时，新年开工，海量企业和组织的早会全面开展，瞬间同时发起海量各类会议直播，网络暂时出现限流。我们通过紧急调配支持，目前已恢复。
IT之家2月3日消息受肺炎疫情影响，全国多地春节假期都推迟到了2月2日，意味着今天是上班的第一天，同时很多公司为了避免交叉感染都采取了在家办公的方式上班，也许是使用的人数太多，网友反映企业微信和钉钉都崩了。
目前企业微信和钉钉官方均未作出回应。
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