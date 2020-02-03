在家上班第一天，企业微信和钉钉都崩了（更新）

[下午12:00:12]更新：钉钉官方已经作出回应：今日早上9时，新年开工，海量企业和组织的早会全面开展，瞬间同时发起海量各类会议直播，网络暂时出现限流。我们通过紧急调配支持，目前已恢复。

IT之家2月3日消息受肺炎疫情影响，全国多地春节假期都推迟到了2月2日，意味着今天是上班的第一天，同时很多公司为了避免交叉感染都采取了在家办公的方式上班，也许是使用的人数太多，网友反映企业微信和钉钉都崩了。

目前企业微信和钉钉官方均未作出回应。