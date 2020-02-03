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ofo小黄车悄悄更新：已彻底变身为电商导购平台了

2020/2/3 11:55:28来源：TechWeb作者：花生酱责编：懒猫评论：

最近一段时间，全社会都心系新型冠状病毒肺炎疫情发展，关于依然欠着广大用户押金的ofo的动态很少有人关注。

最近，有用户发现ofo悄悄推送更新了客户端版本，宣传称“全网返利，购物省钱”。版本描述称ofo小黄车实现了“免押金无桩用车、通过购物返利省钱、无需排队，押金提现和邀请好友，天天赚钱”等四大特色。

早在2019年11月底，ofo小黄车就在App首页上线了“天天返钱”的活动，告知用户“无需排队，直接退还押金”，用户在购买或者让别人购买各种各样的商品后，可通过返现来抵消押金。

而这次版本更新后，ofo已经完全变成一款返利产品，虽然仍有扫码用车的功能，但大部分界面都与购物相关。

用户关心的押金成了余额，ofo还宣称“购物退押金、无需排队”。

值得注意的是，ofo返钱余额兑换规则中的第五条显示：一旦用户确认将ofo平台的余额转移到ofo返钱进行兑换后，则视为用户放弃对余额的索取，ofo平台对用户的骑行余额不再具有归还义务；且余额一旦转换，即不可撤销，用户不得要求将可提现余额改回ofo骑行的余额。

而当用户将ofo押金进行返现兑换后，也并不能够直接提取。而是需要通过平台赚取同样金额后，才能够兑换自己的押金。这代表着，用户想要拿回99元的小黄车押金，需要通过多次购买返现最后累计金额超过99元后，才可提现。而根据首页购买价值近百元产品返利近十元的比例来看，用户需要购物数百元甚至上千元后才可返还押金。

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关键词：ofo

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