理想汽车：受疫情防控影响，原预计2月和3月交付的新车将延期交付

IT之家2月3日消息 日前，理想汽车发布公告称，受全国及各地疫情防控影响，针对于原预计交付时间为2月份、3月份的用户，会努力将延期交付时间控制在一个月以内。

理想汽车表示，对于具体延后时间，将在2月15日前根据供应商复工后的供应情况与用户沟通。少部分已经在春节前生产完成还未交付的车辆，将从2月10号起根据各地复工安排为用户陆续开启交付。

以下为理想汽车公告全文：

尊敬的理想ONE预定车主，根据全国及各地的疫情防控要求，汽车行业各零部件供应商的生产均受到不同程度的影响（其中有超过10%的零部件是由受疫情影响最大的湖北地区的企业生产的）。受此影响，理想ONE的生产及交付工作也将产生一定的延后。理想汽车正在严格按照当地政府要求进行工厂复工的准备工作。

针对于原预计交付时间为2、3月份用户，我们会努力将延期交付时间控制在一个月以内。具体延后的时间，我们将在2月15日前根据供应商复工之后的供应情况与大家沟通。少部分已经在春节前生产完成还未交付的车辆，我们将从2月10号起根据各地的复工安排为用户陆续开启交付。若有其他交付相关问题，请第一时间联系您的交付专家。

此次延期给各位用户带来的不便我们深表歉意。在遵守国家和地区相关防疫政策，保障广大用户和员工健康的前提下，我们会尽快恢复正常生产，早日为各位完成交付。谢谢大家的理解和支持。